Mundial 2026: el festejo de "Chiqui" Tapia con el "secanucas" que hizo reír a Messi tras la clasificación a la final

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó imágenes de emoción, abrazos y desahogo. Pero también hubo lugar para el humor. En medio de los festejos por la histórica victoria 2-1 sobre Inglaterra, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, protagonizó un simpático momento junto a Luciano Nakis que terminó sacándole una sonrisa a Lionel Messi.