Mundial 2026: el festejo de "Chiqui" Tapia con el "secanucas" que hizo reír a Messi tras la clasificación a la final

Resumen para apurados
- El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y Luciano Nakis bromearon con Lionel Messi tras clasificar a la final del Mundial 2026 al vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta.
- La broma recreó un momento viral de la Copa América 2024, cuando Nakis le secó el cuello a Tapia por fiebre, y se dio mientras Messi daba una entrevista televisiva.
- Este gesto distendió al plantel argentino liderado por Scaloni, que buscará su cuarto título mundialista en la final del próximo domingo frente a España.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó imágenes de emoción, abrazos y desahogo. Pero también hubo lugar para el humor. En medio de los festejos por la histórica victoria 2-1 sobre Inglaterra, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, protagonizó un simpático momento junto a Luciano Nakis que terminó sacándole una sonrisa a Lionel Messi.
La escena ocurrió mientras el capitán argentino brindaba una entrevista en vivo para el canal TyC Sports. Detrás de cámara aparecieron Tapia y Nakis recreando una situación que ya se había vuelto viral durante la Copa América 2024.
"Mirá, Leo, me está secando la nuca", lanzó entre risas el titular de la AFA, mientras Nakis le pasaba una toalla por la cabeza simulando el ya famoso "secanucas". Messi, al advertir la escena, no pudo contener la risa y respondió con una expresión cómplice que rápidamente se multiplicó en las redes sociales.
“LEO, ME ESTÁN SECANDO LA NUCA”.— Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2026
Claudio Tapia, a Lionel Messi. https://t.co/QBxKYjZ8vi
El gesto no fue casual. Se trató de una recreación de un episodio ocurrido durante la Copa América de Estados Unidos 2024, cuando una cámara captó a Nakis secándole la cabeza a Tapia en pleno partido frente a Canadá. La imagen despertó todo tipo de comentarios y memes.
Tiempo después, el propio Tapia explicó el motivo de aquella escena. "Estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha", había contado.
Ahora, con la clasificación a la final del Mundial consumada, ambos dirigentes decidieron revivir el momento. Incluso, Tapia compartió el video en sus redes sociales acompañado por una frase que hizo alusión a aquella promesa: "El que promete, cumple".
El episodio aportó una cuota de distensión después de una noche cargada de tensión y emoción. Argentina remontó un partido inolvidable frente a Inglaterra en Atlanta y se ganó un lugar en la definición del Mundial 2026.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará el domingo, desde las 16, frente a España, conquistar su cuarta Copa del Mundo. Será la séptima final mundialista para la Selección Argentina y una nueva oportunidad para seguir escribiendo una de las páginas más importantes de su historia.