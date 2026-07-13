El dólar oficial bajó y el blue saltó $15: a cuánto cerraron las cotizaciones este lunes

Resumen para apurados
- Este lunes, el mercado cambiario argentino registró cierres dispares: el dólar blue subió $15 hasta los $1.525, mientras que el oficial minorista bajó y cerró en $1.505.
- El dólar mayorista cayó a $1.482, su mínimo desde junio, mientras el Banco Central amplió el margen de la banda cambiaria fijando un límite superior de $1.822,74.
- Este comportamiento dispar y la mayor brecha de las bandas cambiarias anticipan posibles tensiones sobre las reservas del Banco Central y la estabilidad monetaria a futuro.
El mercado cambiario comenzó la semana con movimientos dispares. Mientras el dólar oficial registró una baja tanto en el segmento minorista como en el mayorista, el dólar "blue" recuperó terreno y cerró con una suba de $15.
En el Banco Nación (BNA), el dólar al público cayó cinco unidades, y finalizó la jornada en $1.505 para la venta.
El Banco Central (BCRA), en tanto, informó que el minorista promedió $1.508,83 para la venta y $1.457,27 para la compra en las entidades financieras.
El dólar mayorista cayó a su nivel más bajo desde el 30 de junio
En el segmento mayorista, el monto operado en el mercado de contado alcanzó los U$S497,9 millones. En ese mercado, el tipo de cambio retrocedió seis unidades, hasta $1.482, el valor más bajo desde el 30 de junio.
Con este movimiento, el dólar oficial acumula un incremento de apenas $27 en lo que va de 2026.
El Banco Central fijó el techo de sus bandas cambiarias en $1.822,74, un nivel que dejó al dólar mayorista con un margen de $340,74 para alcanzar el límite superior establecido por la autoridad monetaria. Según los datos del mercado, además, se trata de la brecha más amplia desde el 18 de junio.
El dólar "blue" rebotó y volvió a superar los $1.520
A contramano del comportamiento del tipo de cambio oficial, el dólar blue mostró una recuperación en el arranque de la semana. La cotización informal avanzó $15, y cerró en $1.525.