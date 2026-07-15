Les perdieron la valija en su luna de miel y casi 20 años después la Justicia ordenó una millonaria indemnización

Una pareja que viajó de luna de miel a Villa Carlos Paz recibió un fallo favorable tras casi dos décadas de litigio por el extravío de su equipaje. La Justicia condenó a la empresa de transporte a pagar unaindemnizaciónpor los daños materiales y el daño moral ocasionados por la pérdida de la valija, un hecho que alteró por completo el viaje de los recién casados.