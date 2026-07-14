EconomíaDolar hoy

Dólar hoy: el oficial perforó los $1.500 en el Banco Nación y también cayó el "blue"

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.500,76 para la venta y $1.449,27 para la compra.

DÓLAR. El oficial bajó por segunda jornada y perforó los $1.500.
DÓLAR. El oficial bajó por segunda jornada y perforó los $1.500.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Este martes, el dólar oficial bajó a $1.495 en el Banco Nación de Argentina y perforó la barrera de los $1.500, en sintonía con una caída del blue a $1.520.
  • Con una baja de $10 en la cotización minorista, el mercado oficial hiló su tercera jornada en descenso, mientras el dólar mayorista retrocedió a su nivel más bajo desde junio.
  • Esta caída aleja la cotización mayorista del techo de libre flotación de la banda cambiaria del BCRA ($1.823,96), sugiriendo mayor estabilidad en el mercado de divisas a futuro.
Resumen generado con IA

El dólar oficial profundizó su tendencia descendente este martes y registró una nueva baja tanto en las pizarras del Banco Nación (BNA) como en el mercado mayorista. La cotización minorista cayó $10 y terminó a $1.495 para la venta.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.500,76 para la venta y $1.449,27 para la compra. 

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El dólar mayorista cayó a su nivel más bajo desde el 23 de junio

Con un monto operado de U$S604,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista cerró con una baja de $10,50 y finalizó en $1.471,50, el valor más bajo desde el 23 de junio.

El dólar oficial bajó y el blue saltó $15: a cuánto cerraron las cotizaciones este lunes

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De esta manera, el tipo de cambio oficial completó su tercera sesión consecutiva en descenso, aunque todavía acumula en lo que va del año una suba de $16,50.

El BCRA fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en $1.823,96, por lo que el dólar mayorista quedó $352,46 por debajo de ese límite para la libre flotación.

El dólar "blue" también retrocedió

En el mercado informal, la cotización del dólar "blue" cayó $5 y cerró a $1.520 para la venta. Con este movimiento, el billete negociado en la plaza informal acumula durante 2026 una baja de $10.

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