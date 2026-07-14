Dólar hoy: el oficial perforó los $1.500 en el Banco Nación y también cayó el "blue"

Resumen para apurados
- Este martes, el dólar oficial bajó a $1.495 en el Banco Nación de Argentina y perforó la barrera de los $1.500, en sintonía con una caída del blue a $1.520.
- Con una baja de $10 en la cotización minorista, el mercado oficial hiló su tercera jornada en descenso, mientras el dólar mayorista retrocedió a su nivel más bajo desde junio.
- Esta caída aleja la cotización mayorista del techo de libre flotación de la banda cambiaria del BCRA ($1.823,96), sugiriendo mayor estabilidad en el mercado de divisas a futuro.
El dólar oficial profundizó su tendencia descendente este martes y registró una nueva baja tanto en las pizarras del Banco Nación (BNA) como en el mercado mayorista. La cotización minorista cayó $10 y terminó a $1.495 para la venta.
El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.500,76 para la venta y $1.449,27 para la compra.
El dólar mayorista cayó a su nivel más bajo desde el 23 de junio
Con un monto operado de U$S604,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista cerró con una baja de $10,50 y finalizó en $1.471,50, el valor más bajo desde el 23 de junio.
De esta manera, el tipo de cambio oficial completó su tercera sesión consecutiva en descenso, aunque todavía acumula en lo que va del año una suba de $16,50.
El BCRA fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en $1.823,96, por lo que el dólar mayorista quedó $352,46 por debajo de ese límite para la libre flotación.
El dólar "blue" también retrocedió
En el mercado informal, la cotización del dólar "blue" cayó $5 y cerró a $1.520 para la venta. Con este movimiento, el billete negociado en la plaza informal acumula durante 2026 una baja de $10.