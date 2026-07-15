EconomíaNoticias económicas

El Banco Central realizó la mayor compra de dólares desde 2022

La autoridad monetaria adquirió ayer U$S 532 millones y ya superó la meta anual de reservas para todo este año. La chicana de Caputo con alusión mundialista.

BANCO CENTRAL. Las reservas treparon a U$S 48.687 millones.
BANCO CENTRAL. Las reservas treparon a U$S 48.687 millones.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol 15 Julio 2026

“Inflación 1,9%, el Central compras récord de 532 millones y baile de España a Francia. ¿Podemos decir que hoy es un buen día?” El posteo del ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta en la red “X” describe la euforia oficialista en tiempos del Mundial. Puntualmente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) impuso ayer una nueva marca en la adquisición de divisas: compró U$S 532 millones, la cifra más alta desde que Javier Milei asumió la Presidencia de la Nación. Se trata de la mayor desde diciembre de 2022 cuando estaba vigente el Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido como “dólar soja”, implementado por el gobierno de Alberto Fernández con el fin de incentivar la liquidación de divisas del sector agropecuario.. De esa manera, la entidad monetaria encadenó 126 jornadas consecutivas con saldo comprador. Solo el 2 de enero se registró un saldo negativo. La compra diaria más alta del año había sido el 10 de abril, con U$S 458 millones, de acuerdo con los registros oficiales. ¿Qué pasó? Voceros del Palacio de Hacienda revelaron que, para efectuar esa operación, incidió la liquidación de una obligación negociable y una mayor oferta en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Todo esto contribuyó a una mayor acumulación de reservas internacionales que ayer cerraron en U$S 48.687 millones, un aumento de US$482 millones en la jornada.

Desde el inicio de la fase cuatro del programa monetario y cambiario, en enero, la entidad que preside Santiago Bausili sumó U$S 12.267 millones. Para este año, el objetivo inicial del equipo económico era acumular entre U$S 10.000 millones y U$S 17.000 millones, una meta que ya fue alcanzada.

Dólar hoy: el oficial perforó los $1.500 en el Banco Nación y también cayó el "blue"

Dólar hoy: el oficial perforó los $1.500 en el Banco Nación y también cayó el blue

La oferta de divisas en los primeros siete meses del año estuvo impulsada por las liquidaciones de los sectores agroexportador, energético y minero, así como por la colocación de deuda de empresas y provincias argentinas en los mercados internacionales. Durante junio, la intervención del BCRA en el mercado disminuyó para limitar la presión sobre el dólar. La demanda de divisas creció y el tipo de cambio mayorista subió más de un 5%, avanzando por primera vez desde octubre de 2025 a un ritmo superior a la inflación.

Meta con el FMI

Según Invecq Consultora Económica, el Central debería comprar U$S 13.000 millones para hacer frente a los U$S 6.700 millones que le tiene que comprar el Tesoro, U$S 2.316 millones para el pago del Bopreal y U$S 4.000 millones para cumplir con la meta con el FMI de acumulación de reservas. Todo este esquema parece un objetivo plausible, acota. Sin embargo, en 2027 la exigencia cambiaria continuaría: el BCRA debería comprar casi U$S 11.000 millones (en su mayoría para cubrir deudas del Tesoro, el pago del Bopreal y para cumplir con la meta a junio de 2027 con el FMI). “En un año electoral, esto parecería ser una meta exigente. Máxime en un contexto internacional potencialmente menos favorable: la reciente corrección en los precios del petróleo anticipa un menor aporte de divisas por exportaciones respecto del primer semestre de 2026, mientras que la recuperación de la actividad económica podría traducirse en un aumento de las importaciones, incrementando la demanda de dólares por el canal comercial. Como herramienta contingente, el equipo económico recordó que el swap con Estados Unidos continúa disponible para afrontar eventuales episodios de volatilidad financiera en la previa electoral, aunque aclaró que se trata de un instrumento de última instancia y no de una fuente prevista dentro del escenario base.

Temas Fondo Monetario InternacionalBanco Central de la República ArgentinaLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dólar 2024: los analistas ajustan sus proyecciones al alza, pero los gurúes más precisos ven un cierre moderado

Dólar 2024: los analistas ajustan sus proyecciones al alza, pero los "gurúes" más precisos ven un cierre moderado

Los bancos prestan menos y la mora sigue creciendo: qué pasó con el crédito en junio

Los bancos prestan menos y la mora sigue creciendo: qué pasó con el crédito en junio

¿Por qué cayeron las reservas internacionales del Banco Central?

¿Por qué cayeron las reservas internacionales del Banco Central?

El Gobierno nacional explicó cómo pagará vencimientos de deuda hasta después de las elecciones

El Gobierno nacional explicó cómo pagará vencimientos de deuda hasta después de las elecciones

El BCRA volvió a comprar dólares y las reservas alcanzaron su punto más alto en casi nueve años

El BCRA volvió a comprar dólares y las reservas alcanzaron su punto más alto en casi nueve años

Lo más popular
El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente
1

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación
2

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela
3

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700
4

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros
5

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Ranking notas premium
Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
1

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio
2

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?
3

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo
4

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo

Vacaciones de invierno: la pieza más antigua del museo Nicolás Avellaneda tiene una historia de película
5

Vacaciones de invierno: la pieza más antigua del museo Nicolás Avellaneda tiene una historia de película

Más Noticias
Furia en Inglaterra por el árbitro designado para enfrentar a Argentina: Messi volvió a salirse con la suya

Furia en Inglaterra por el árbitro designado para enfrentar a Argentina: "Messi volvió a salirse con la suya"

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"

¿A qué sectores golpeó más la inflación durante junio?

¿A qué sectores golpeó más la inflación durante junio?

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

La Caja Popular de Ahorros, la “joya de los tucumanos”, celebró 111 años

La Caja Popular de Ahorros, la “joya de los tucumanos”, celebró 111 años

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Comentarios