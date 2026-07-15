El Banco Central realizó la mayor compra de dólares desde 2022

“Inflación 1,9%, el Central compras récord de 532 millones y baile de España a Francia. ¿Podemos decir que hoy es un buen día?” El posteo del ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta en la red “X” describe la euforia oficialista en tiempos del Mundial. Puntualmente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) impuso ayer una nueva marca en la adquisición de divisas: compró U$S 532 millones, la cifra más alta desde que Javier Milei asumió la Presidencia de la Nación. Se trata de la mayor desde diciembre de 2022 cuando estaba vigente el Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido como “dólar soja”, implementado por el gobierno de Alberto Fernández con el fin de incentivar la liquidación de divisas del sector agropecuario.. De esa manera, la entidad monetaria encadenó 126 jornadas consecutivas con saldo comprador. Solo el 2 de enero se registró un saldo negativo. La compra diaria más alta del año había sido el 10 de abril, con U$S 458 millones, de acuerdo con los registros oficiales. ¿Qué pasó? Voceros del Palacio de Hacienda revelaron que, para efectuar esa operación, incidió la liquidación de una obligación negociable y una mayor oferta en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Todo esto contribuyó a una mayor acumulación de reservas internacionales que ayer cerraron en U$S 48.687 millones, un aumento de US$482 millones en la jornada.