El Banco Central realizó la mayor compra de dólares desde 2022

“Inflación 1,9%, el Central compras récord de 532 millones y baile de España a Francia. ¿Podemos decir que hoy es un buen día?” El posteo del ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta en la red “X” describe la euforia oficialista en tiempos del Mundial. Puntualmente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) impuso ayer una nueva marca en la adquisición de divisas: compró U$S 532 millones, la cifra más alta desde que Javier Milei asumió la Presidencia de la Nación. Se trata de la mayor desde diciembre de 2022 cuando estaba vigente el Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido como “dólar soja”, implementado por el gobierno de Alberto Fernández con el fin de incentivar la liquidación de divisas del sector agropecuario.. De esa manera, la entidad monetaria encadenó 126 jornadas consecutivas con saldo comprador. Solo el 2 de enero se registró un saldo negativo. La compra diaria más alta del año había sido el 10 de abril, con U$S 458 millones, de acuerdo con los registros oficiales. ¿Qué pasó? Voceros del Palacio de Hacienda revelaron que, para efectuar esa operación, incidió la liquidación de una obligación negociable y una mayor oferta en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Todo esto contribuyó a una mayor acumulación de reservas internacionales que ayer cerraron en U$S 48.687 millones, un aumento de US$482 millones en la jornada.
Desde el inicio de la fase cuatro del programa monetario y cambiario, en enero, la entidad que preside Santiago Bausili sumó U$S 12.267 millones. Para este año, el objetivo inicial del equipo económico era acumular entre U$S 10.000 millones y U$S 17.000 millones, una meta que ya fue alcanzada.
La oferta de divisas en los primeros siete meses del año estuvo impulsada por las liquidaciones de los sectores agroexportador, energético y minero, así como por la colocación de deuda de empresas y provincias argentinas en los mercados internacionales. Durante junio, la intervención del BCRA en el mercado disminuyó para limitar la presión sobre el dólar. La demanda de divisas creció y el tipo de cambio mayorista subió más de un 5%, avanzando por primera vez desde octubre de 2025 a un ritmo superior a la inflación.
Meta con el FMI
Según Invecq Consultora Económica, el Central debería comprar U$S 13.000 millones para hacer frente a los U$S 6.700 millones que le tiene que comprar el Tesoro, U$S 2.316 millones para el pago del Bopreal y U$S 4.000 millones para cumplir con la meta con el FMI de acumulación de reservas. Todo este esquema parece un objetivo plausible, acota. Sin embargo, en 2027 la exigencia cambiaria continuaría: el BCRA debería comprar casi U$S 11.000 millones (en su mayoría para cubrir deudas del Tesoro, el pago del Bopreal y para cumplir con la meta a junio de 2027 con el FMI). “En un año electoral, esto parecería ser una meta exigente. Máxime en un contexto internacional potencialmente menos favorable: la reciente corrección en los precios del petróleo anticipa un menor aporte de divisas por exportaciones respecto del primer semestre de 2026, mientras que la recuperación de la actividad económica podría traducirse en un aumento de las importaciones, incrementando la demanda de dólares por el canal comercial. Como herramienta contingente, el equipo económico recordó que el swap con Estados Unidos continúa disponible para afrontar eventuales episodios de volatilidad financiera en la previa electoral, aunque aclaró que se trata de un instrumento de última instancia y no de una fuente prevista dentro del escenario base.