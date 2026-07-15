Presunto enriquecimiento ilícito: “La casa no es de la intendenta”, afirmó la defensa de Raquel Graneros

“Una obscenidad”

Durante la entrevista, el legislador radical también hizo mención a versiones que apuntan sobre una presunta compra de la intendenta Graneros de otro inmueble en Tafí del Valle, por unos U$S600.000, aunque reconoció que ese dato aún no pudo ser corroborado. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Esto es tiene una obscenidad y un grado de impunidad tremenda. No puede ser que estos feudos, como se están manejando en el interior de la provincia, sigan de esta manera: manejando fondos públicos que son de todos los vecinos de Graneros”, señaló.