El dólar oficial bajó tras haber alcanzado un máximo nominal: a cuánto se vendió en Tucumán

Resumen para apurados
- El dólar oficial bajó $5 este miércoles en Argentina y cotizó a $1.510 tras alcanzar un récord nominal, debido a una corrección general en el mercado de divisas.
- La baja acompañó la caída del mayorista a $1.488 y del blue a $1.510. En julio, el oficial acumula un alza de $6 y el Banco Central mantiene el tope de la banda en $1.816,64.
- La baja descomprime temporalmente la brecha cambiaria, mientras el mercado evalúa el margen de flotación del BCRA y la evolución de los dólares financieros sobre los $1.500.
El mercado cambiario registró este miércoles una jornada de bajas para las principales cotizaciones del dólar. El tipo de cambio oficial al público retrocedió cinco unidades y se vendió a $1.510 en las pantallas del Banco Nación (BNA).
En tanto, en el segmento mayorista, donde se negoció un volumen de U$S585,4 millones en contado, la divisa estadounidense finalizó la rueda con una caída de $4, para ubicarse en $1.488.
Pese al retroceso de la jornada, el tipo de cambio oficial mantiene una ganancia de $6, en lo que va de julio. En tanto, el avance acumulado durante 2026 asciende a $33, lo que representa un incremento del 2,3%.
Por su parte, el Banco Central fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en $1.816,64. Con ese valor de referencia, el tipo de cambio oficial quedó a una distancia de $328,64, equivalente al 22,1%, del límite superior para la libre flotación.
Cómo cotizaron el dólar MEP, el CCL y el blue
En los mercados financieros, el dólar contado con liquidación (CCL) operó en $1.582,67, mientras que el dólar MEP se negoció a $1.529,66.
A su vez, el dólar "blue" también registró una baja de cinco pesos y cerró en $1.510, luego de haber alcanzado un máximo intradiario de $1.520 durante el mediodía.