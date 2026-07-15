El gobierno de Milei habría postergado pagos en junio para sostener el superávit fiscal comprometido con el FMI

Crece la deuda flotante

La diferencia entre el gasto autorizado y el efectivamente abonado sugiere un nuevo incremento de la deuda flotante del Estado. Entre los compromisos pendientes figuran alrededor de $250.000 millones correspondientes a subsidios del Plan Gas con empresas petroleras y unos $40.000 millones en transferencias no automáticas a las provincias, de acuerdo con la consultora Politikon Chaco.