El gobierno de Milei habría postergado pagos en junio para sostener el superávit fiscal comprometido con el FMI

Resumen para apurados
- El gobierno de Milei en Argentina postergó pagos estatales en junio para sostener el superávit fiscal comprometido ante el FMI, en medio de una baja en la recaudación.
- Esto se logró al desacelerar el gasto efectivamente pagado frente al devengado, acumulando una deuda flotante con petroleras y provincias que rondaría los 4 billones de pesos.
- El mercado vigila la sostenibilidad de esta estrategia ante el FMI, mientras el Gobierno impulsa una ley de 'shutdown' para interrumpir gastos si se agotan los recursos.
El gobierno de Javier Milei habría postergado pagos durante junio para sostener el superávit fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto de caída de la recaudación y mayores presiones sobre el gasto público.
De acuerdo con un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), mientras el gasto devengado de la Administración Pública Nacional (APN) aumentó un 4,1% interanual en junio, el gasto efectivamente pagado lo hizo apenas un 0,4%. La diferencia refleja que parte de las obligaciones autorizadas no fueron canceladas durante el mes.
El resultado adquiere relevancia porque el FMI mide el desempeño fiscal sobre la base de los pagos efectivamente realizados ("base caja"). En ese esquema, una menor ejecución de pagos permite mejorar el resultado fiscal del período, aunque implique la acumulación de obligaciones pendientes, conocidas como deuda flotante, consignó el diario "Ámbito".
Según el Iaraf, el gasto primario devengado alcanzó los $16,23 billones en junio, con un incremento real interanual del 3,6%. En el acumulado del primer semestre sumó $66,79 billones, lo que representa una reducción real del 2,3% frente al mismo período de 2025.
Al incorporar el pago de intereses de la deuda, que aumentó un 8,3% interanual en junio y un 38,3% en el acumulado del año, el gasto total creció un 4,2% respecto de junio del año pasado y un 1,4% en el primer semestre.
En contraste, el gasto primario medido por base caja registró un incremento real de apenas el 0,4% en junio y una caída del 3,2% en el acumulado a junio, según el informe, elaborado con datos parciales.
Crece la deuda flotante
La diferencia entre el gasto autorizado y el efectivamente abonado sugiere un nuevo incremento de la deuda flotante del Estado. Entre los compromisos pendientes figuran alrededor de $250.000 millones correspondientes a subsidios del Plan Gas con empresas petroleras y unos $40.000 millones en transferencias no automáticas a las provincias, de acuerdo con la consultora Politikon Chaco.
Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que la deuda flotante podría haber vuelto en junio a niveles cercanos a los $4 billones, similares a los registrados en marzo.
En este contexto, el mercado sigue de cerca la evolución de las cuentas públicas. Según funcionarios vinculados al área impositiva citados por Ámbito, la caída de la recaudación y el incremento de los gastos complican el cumplimiento de las metas fiscales.
En ese escenario también se inscribe la iniciativa anunciada por el presidente Milei para enviar al Congreso un proyecto de ley de "shutdown", que prevé la interrupción automática de determinados gastos cuando se agoten los recursos presupuestarios.
Este jueves, el Ministerio de Economía difundirá el resultado fiscal de junio medido por base caja. El Gobierno busca mantener el superávit primario comprometido con el FMI, cuya meta para diciembre asciende a unos $16 billones.
En paralelo, el economista Roberto Cachanosky sostuvo en su cuenta de X que "en junio el Tesoro tuvo déficit primario devengado por $2,3 billones y resultado fiscal financiero fue negativo en $4,8 billones", y señaló que durante el primer semestre "caen los ingresos y aumenta el gasto".