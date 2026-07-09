Rossana Chahla cuestionó el discurso de Milei en Tucumán: "El pacto fiscal no llegó al bolsillo de la gente"

Las declaraciones fueron realizadas antes del inicio del izamiento de la bandera y el Solemne Tedeum, en una plaza Independencia colmada de vecinos y turistas que participaron del tradicional chocolate patrio y de los festejos por la fecha patria. Durante la entrevista, Chahla también reflexionó sobre el significado del 9 de Julio y señaló que el principal legado de los congresales de 1816 fue su capacidad para alcanzar consensos pese a las diferencias.