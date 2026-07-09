Política

Rossana Chahla cuestionó el discurso de Milei en Tucumán: "El pacto fiscal no llegó al bolsillo de la gente"

La intendenta capitalina sostuvo que las políticas económicas del Gobierno nacional aún no se reflejan en la vida cotidiana de las familias. Además, destacó la convocatoria de los actos en la provincia.

Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • La intendenta Rossana Chahla cuestionó el 9 de julio en Tucumán el discurso de Javier Milei, afirmando que el pacto fiscal nacional aún no impactó en el bolsillo de la gente.
  • Las críticas se dieron antes de los actos por el Día de la Independencia, tras la firma del pacto en una vigilia que reunió a gobernadores de diversos signos políticos.
  • Chahla instó a buscar consensos históricos y defender una democracia inclusiva que garantice servicios básicos, asumiendo los costos políticos necesarios para el vecino.
Resumen generado con IA

En la antesala de los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se refirió al discurso que el presidente Javier Milei brindó anoche durante la vigilia del 9 de Julio y dejó una mirada crítica sobre el impacto del denominado pacto fiscal impulsado por el Gobierno nacional.

"Escuché con mucha atención el discurso de nuestro Presidente sobre el pacto fiscal firmado en 2024. Yo creo que el pacto fiscal no llegó al bolsillo de la gente ni a las casas de las familias", afirmó la jefa municipal al ser consultada por la prensa.

Las declaraciones fueron realizadas antes del inicio del izamiento de la bandera y el Solemne Tedeum, en una plaza Independencia colmada de vecinos y turistas que participaron del tradicional chocolate patrio y de los festejos por la fecha patria. Durante la entrevista, Chahla también reflexionó sobre el significado del 9 de Julio y señaló que el principal legado de los congresales de 1816 fue su capacidad para alcanzar consensos pese a las diferencias.

Chocolate caliente, bollitos y espíritu patrio: una multitud disfrutó del tradicional desayuno del 9 de Julio en la plaza Independencia

Chocolate caliente, bollitos y espíritu patrio: una multitud disfrutó del tradicional desayuno del 9 de Julio en la plaza Independencia

"Tenemos que recuperar su pasión por la patria, su valentía y, sobre todo, su perseverancia. No frustrarnos ante lo mínimo como hacemos ahora", expresó.

En ese sentido, recordó la inauguración del Paseo de los Congresales, una propuesta impulsada por el municipio para poner en valor a los protagonistas de la Declaración de la Independencia.

El planteo de Jaldo en la vigilia del 9 de Julio: "La macro mejora, pero la microeconomía todavía no arranca"

El planteo de Jaldo en la vigilia del 9 de Julio: La macro mejora, pero la microeconomía todavía no arranca

"Muchas veces hablamos de los congresales, pero eran personas que venían de distintos lugares, con ideas distintas y con compromiso. Se pusieron de acuerdo y dijeron: 'Hasta acá llegamos'. Esa fue la decisión de defender la patria", remarcó.

ROSSANA CHAHLA, ANTE LA PRENSA ROSSANA CHAHLA, ANTE LA PRENSA

Respaldo a Jaldo

La intendenta también destacó la convocatoria realizada por el gobernador Osvaldo Jaldo para la vigilia del 8 de Julio, que reunió a gobernadores, intendentes y dirigentes de diferentes espacios políticos. "El respeto que he visto de los gobernadores, a pesar de pertenecer a distintos espacios políticos, y la respuesta a la convocatoria de nuestro gobernador hablan muy bien de él", sostuvo.

Según Chahla, la masiva presencia de mandatarios provinciales y jefes comunales reflejó la importancia institucional de los festejos en Tucumán. "Fue una noche que necesitábamos", resumió.

"La democracia hay que defenderla todos los días"

En otro tramo de sus declaraciones, la intendenta vinculó los valores de la Independencia con los desafíos actuales y llamó a fortalecer la democracia mediante políticas de inclusión. "La democracia no viene y se queda. La democracia hay que defenderla día a día", afirmó.

Para la jefa municipal, ese compromiso implica garantizar derechos básicos para toda la población. "Cuando una familia tiene dificultades, cuando no le llega el agua o el gas, cuando faltan medicamentos o educación, la democracia que nosotros queremos es con todos adentro, con inclusión y accesibilidad para todos", señaló.

"Hay que poner la cara"

Finalmente, Chahla consideró que el desafío de los dirigentes actuales es actuar con decisión, incluso cuando ello implique asumir costos políticos. "Uno tiene que poner la cara y tener un objetivo común. A veces eso tiene un costo político que muchos no quieren pagar. Nosotros debemos tener la tranquilidad de que el camino elegido es el correcto y hacer las cosas con transparencia, participación ciudadana y escuchando a los vecinos", concluyó.

Temas Rossana ChahlaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Chocolate caliente, bollitos y espíritu patrio: una multitud disfrutó del tradicional desayuno del 9 de Julio en la plaza Independencia

Chocolate caliente, bollitos y espíritu patrio: una multitud disfrutó del tradicional desayuno del 9 de Julio en la plaza Independencia

Lo más popular
Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones
1

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán
2

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida
3

Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades
4

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades

Lisandro Catalán y un abrazo de tinte político con Javier Milei
5

Lisandro Catalán y un abrazo de tinte político con Javier Milei

Ranking notas premium
Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
1

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Jaldo también patea con la derecha
2

Jaldo también patea con la derecha

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades
3

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades

Los abrazos que faltan
4

Los abrazos que faltan

Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector
5

Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector

Más Noticias
Lisandro Catalán y un abrazo de tinte político con Javier Milei

Lisandro Catalán y un abrazo de tinte político con Javier Milei

La Fiesta Patria que unió generaciones en Tucumán: En esta plaza no hay edades ni provincias distintas

La Fiesta Patria que unió generaciones en Tucumán: "En esta plaza no hay edades ni provincias distintas"

El planteo de Jaldo en la vigilia del 9 de Julio: La macro mejora, pero la microeconomía todavía no arranca

El planteo de Jaldo en la vigilia del 9 de Julio: "La macro mejora, pero la microeconomía todavía no arranca"

Milei envió guiños a los gobernadores y abrió el juego para 2027

Milei envió guiños a los gobernadores y abrió el juego para 2027

Postales de la vigilia: expectativa por Milei y Villarruel

Postales de la vigilia: expectativa por Milei y Villarruel

Victoria Villarruel en Tucumán: “El país aún tiene muchas cosas por trabajar”

Victoria Villarruel en Tucumán: “El país aún tiene muchas cosas por trabajar”

Luis Caputo se llevó los aplausos y Milei dejó de lado la efusividad

Luis Caputo se llevó los aplausos y Milei dejó de lado la efusividad

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Comentarios