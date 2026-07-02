El avance del Presupuesto: la Nación dio a conocer algunas pautas para el año que viene

El Gobierno nacional puso en marcha de manera formal la elaboración del Presupuesto 2027 y envió al Congreso el informe de avance obligatorio, donde anticipó sus principales objetivos: consolidar la baja de la inflación, sostener el superávit fiscal y avanzar en una nueva reducción de impuestos.
El documento, firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, detalla el estado de situación del proceso presupuestario. No presenta estimaciones oficiales en materia de inflación, tipo de cambio, comercio exterior ni consumo, consignó TN.com. Tampoco hay cifras de inversiones esperadas ni de partidas de los distintos ministerios como tampoco de las empresas públicas y otros organismos oficiales.
El proyecto definitivo llegará al Congreso antes del 15 de septiembre como marca la ley. En el capítulo de precios, el Poder Ejecutivo no precisó una cifra puntual para 2027, pero sí adelantó su expectativa de “una desaceleración significativa de la inflación”, que permitiría “fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares”.
Recaudación
Respecto de la recaudación, el informe proyectó “un leve incremento real anual” durante el trienio 2027-29, impulsado principalmente por la mejora de la actividad económica y el “incremento de las exportaciones”.
Sobre la política tributaria, el Gobierno ratificó su intención de seguir bajando la carga impositiva, con el objetivo de “devolver recursos al sector privado” y mejorar la competitividad del sector exportador. La iniciativa se dio a conocer justo cuando el presidente Javier Milei comunicó a diputados y a senadores de La Libertad Avanza su idea de reformar la Carta Orgánica del Banco Central, además de impulsar cambios a la normativa de Inocencia Fiscal.