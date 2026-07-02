El avance del Presupuesto: la Nación dio a conocer algunas pautas para el año que viene

Sobre la política tributaria, el Gobierno ratificó su intención de seguir bajando la carga impositiva, con el objetivo de “devolver recursos al sector privado” y mejorar la competitividad del sector exportador. La iniciativa se dio a conocer justo cuando el presidente Javier Milei comunicó a diputados y a senadores de La Libertad Avanza su idea de reformar la Carta Orgánica del Banco Central, además de impulsar cambios a la normativa de Inocencia Fiscal.