Milei defendió el "shutdown" del Estado para garantizar el equilibrio fiscal y elogió el liderazgo de Scaloni

Defensa del "shutdown" ante las críticas políticas

Uno de los puntos más controvertidos de su agenda es la implementación del "shutdown" o cierre automático del Estado cuando se agotan los recursos presupuestarios. Milei vinculó este mecanismo con la ética de la responsabilidad. “El que esté en contra del shutdown quiere decir que está a favor de presupuestos desequilibrados y de la irresponsabilidad fiscal”, aseguró.