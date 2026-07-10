Política

Milei defendió el "shutdown" del Estado para garantizar el equilibrio fiscal y elogió el liderazgo de Scaloni

El Presidente ratificó su plan de reforma para el Banco Central y aseguró que el cierre automático de gastos es la única vía contra la inflación. Además, analizó las chances de la Selección en el Mundial.

Sede del Banco Central de la República Argentina.
Sede del Banco Central de la República Argentina.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei defendió en Radio NOW el shutdown estatal y la reforma del Banco Central para frenar la emisión y garantizar el equilibrio fiscal en Argentina.
  • Ante críticas de gobernadores, Milei justificó el cierre automático de gastos y tildó de disparate la actual carta orgánica del Banco Central heredada del kirchnerismo.
  • Estas medidas buscan eliminar la discrecionalidad política en el presupuesto, aunque su implementación generará fuertes debates legislativos y tensiones con las provincias.
Resumen generado con IA

En una reciente entrevista con Radio NOW, el presidente Javier Milei profundizó en los pilares de su programa económico, al centrar sus críticas en la actual gestión monetaria y defendiendo herramientas drásticas para asegurar la disciplina fiscal. En un giro hacia la actualidad deportiva, el mandatario también mostró su faceta de analista futbolístico al elogiar la estructura de la Selección argentina de cara a la Copa del Mundo.

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El fin de la emisión y la reforma del Banco Central

El mandatario fue categórico al cuestionar la normativa vigente que regula al Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según Milei, la carta orgánica heredada del kirchnerismo es un "disparate" diseñado para facilitar la emisión monetaria descontrolada. "Está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero", remarcó.

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Según el Presidente, la modificación de este esquema es innegociable, ya que considera que la discrecionalidad en el manejo del dinero ha sido la causa principal de la inestabilidad argentina. El objetivo de la reforma es quitarle a la política la capacidad de financiar el déficit mediante la impresión de billetes, estableciendo un marco técnico mucho más rígido.

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Defensa del "shutdown" ante las críticas políticas

Uno de los puntos más controvertidos de su agenda es la implementación del "shutdown" o cierre automático del Estado cuando se agotan los recursos presupuestarios. Milei vinculó este mecanismo con la ética de la responsabilidad. “El que esté en contra del shutdown quiere decir que está a favor de presupuestos desequilibrados y de la irresponsabilidad fiscal”, aseguró.

El Presidente sostuvo que, históricamente, la política ha subestimado gastos y sobreestimado ingresos para mantener privilegios a costa de "los argentinos de bien". 

Ante los reparos manifestados incluso por sectores aliados y gobernadores, el mandatario redobló la apuesta y aseguró que oponerse a esta medida es avalar el "abuso de la política" y los gastos desmesurados que derivan en crisis recurrentes.

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