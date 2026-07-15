El caso Catalina Giraldo: cómo es la situación en Argentina actualmente sobre la eutanasia y qué opinan los especialistas

Impulso inicial: el caso de Fernando Sureda, que sufría ELA

El impulso inicial para legalizar la eutanasia en Uruguay provino del caso de Fernando Sureda, figura de la Asociación Uruguaya de Fútbol, quien en 2019 solicitó poner fin al sufrimiento que le provocaba la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Desde que recibió el diagnóstico, en 2018, dio entrevistas y organizó encuentros con distintos legisladores para abrir un debate que hoy ya tiene respaldo legal. El final de Sureda fue en su casa junto a su familia, más tarde de lo que él hubiese elegido. Estuvo nueve meses en una cama casi que sin moverse. Había pedido no ser conectado a ninguna máquina ni para respirar ni para comer. Solo recibía sedación paliativa. Murió en 2020.



