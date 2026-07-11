El fuego arrasa zonas al sur de España y deja 12 muertos

La rápida expansión del fuego convirtió esta zona en “una especie de ratonera”, según describió el presidente regional andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que aludió a una “tragedia mayúscula”. Este fuego que sigue sin control -y es ya uno de los más graves de la historia reciente de España- también ha dejado por el momento ocho heridos, cuatro de ellos graves.