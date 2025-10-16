En Uruguay se legalizó la eutanasia en una votación histórica en el Senado

¿Cómo es el procedimiento?

Según el proyecto de ley, el médico al que se solicita el procedimiento puede rechazar la solicitud. En esa instancia, el paciente puede hacer una nueva solicitud a otro médico. Si este último también rechaza la solicitud, se debe convocar a una junta médica que debe estar integrada por tres médicos, un psiquiatra, un especialista en la patología que padece el paciente y un tercero que se defina en la reglamentación de la ley. Las instituciones médicas también pueden rechazar el procedimiento.