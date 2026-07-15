Murió Catalina Giraldo: la última entrevista de la colombiana que logró la eutanasia por un trastorno de salud mental

Resumen para apurados
- La psicóloga Catalina Giraldo falleció por eutanasia en Colombia tras una batalla legal para poner fin al sufrimiento causado por un trastorno de salud mental.
- Tras ver rechazado su pedido de suicidio asistido por falta de regulación en salud mental, Giraldo recurrió a la eutanasia luego de sufrir graves crisis y hospitalizaciones.
- Este caso impulsa el debate sobre la muerte digna por dolor psíquico y presiona al Congreso y al Ministerio de Salud de Colombia para regular el suicidio asistido.
La historia de la psicóloga colombiana Catalina Giraldo volvió a poner en el centro de la discusión los alcances de la eutanasia y el suicidio asistido cuando el sufrimiento es exclusivamente psicológico. Horas antes de morir, la mujer concedió una entrevista en la que habló sobre el camino que recorrió para acceder a una muerte digna y dejó un mensaje para quienes continúan impulsando cambios en la legislación.
En diálogo con Noticias Caracol, describió cómo vivía sus últimas horas. "Me siento muy tranquila. Hace muchos años no sentía esta tranquilidad", expresó. Luego explicó qué significaba para ella la decisión que había tomado: "Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente en el tiempo sino que más bien puedes pararlo, puedes detenerlo, puedes decir que es suficiente".
Su caso cobró notoriedad porque fue el primero en Colombia en solicitar formalmente el acceso al suicidio asistido debido a un padecimiento relacionado con la salud mental. Sin embargo, tras varios rechazos, terminó accediendo a la eutanasia.
La batalla legal que terminó en un pedido de eutanasia
En Colombia, tanto la eutanasia como el suicidio asistido están despenalizados para personas que padecen una enfermedad grave e incurable que les provoca un sufrimiento físico o psicológico incompatible con su idea de una vida digna.
No obstante, Giraldo no logró acceder al suicidio asistido. La falta de una reglamentación específica sobre los trastornos de salud mental hizo que su solicitud fuera rechazada en reiteradas oportunidades, pese a la batalla judicial que llevó adelante junto con su abogado, Lucas Correa Montoya.
Con el paso del tiempo, decidió iniciar un nuevo trámite para acceder a la eutanasia. Antes del procedimiento reconoció que no fue una decisión sencilla.
"Llegar a esa decisión no fue fácil", aseguró. Y agregó: "Me negaba a solicitar nuevamente la eutanasia porque sentía que estaba traicionando esta lucha, que no estaba siendo fiel a mis principios. No siento que me esté rindiendo; siento que estoy entregando un poco ahora la responsabilidad a otros".
También recordó cuál fue el episodio que marcó un antes y un después en su vida. "El punto de quiebre fue la última hospitalización que tuve porque el riesgo de suicidio era muy alto", relató. Sobre esa experiencia añadió: "Me vi en una cama de hospital por un número de veces que ya olvidé. No podía caminar; estaba muy restringida porque estaba en un área de supervisión. Entonces me dije a mí misma que no podía volver a estar en ese lugar".
Fue después de esa internación cuando solicitó un segundo comité para acceder a la eutanasia.
Un caso que reavivó el debate sobre la salud mental
La historia de Giraldo volvió a instalar el debate sobre el acceso a la muerte digna cuando el sufrimiento tiene origen exclusivamente psíquico. Unos meses antes, el caso de Noelia Castillo, una joven española de 25 años que accedió a la eutanasia por dolencias físicas, también había generado una amplia discusión pública.
Colombia es uno de los países que más avanzó en el reconocimiento del derecho a la muerte digna. Durante 2024, un total de 352 personas accedieron a la eutanasia, una cifra que crece año tras año.
Sin embargo, la regulación del suicidio asistido para personas con trastornos de salud mental continúa pendiente. Esa definición depende tanto del Congreso colombiano, que debe sancionar una ley específica, como del Ministerio de Salud, encargado de reglamentar su aplicación.
Antes de morir, Giraldo dejó un mensaje dirigido a quienes continúan impulsando modificaciones en la normativa. "Esta lucha no termina conmigo. Yo voy a fallecer en las próximas horas, pero no fallece conmigo este proceso. Hay personas que lo necesitan de manera urgente y prioritaria; hay personas que sufren y que se suicidan todos los días", concluyó.