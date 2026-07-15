Murió Catalina Giraldo: la última entrevista de la colombiana que logró la eutanasia por un trastorno de salud mental

También recordó cuál fue el episodio que marcó un antes y un después en su vida. "El punto de quiebre fue la última hospitalización que tuve porque el riesgo de suicidio era muy alto", relató. Sobre esa experiencia añadió: "Me vi en una cama de hospital por un número de veces que ya olvidé. No podía caminar; estaba muy restringida porque estaba en un área de supervisión. Entonces me dije a mí misma que no podía volver a estar en ese lugar".