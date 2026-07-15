Tras la muerte de Catalina Giraldo, de qué se trata el proyecto para legalizar la eutanasia en Argentina

La muerte de la psicóloga colombiana Catalina Giraldo volvió a instalar el debate sobre la eutanasia y la muerte asistida en América Latina. Su historia, marcada por una larga lucha para acceder a una muerte digna debido al sufrimiento derivado de trastornos de salud mental, generó repercusión internacional y puso el foco en las diferencias entre las legislaciones de cada país.