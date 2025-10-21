España ampliará hasta 15 días el permiso por cuidados paliativos y creará un nuevo permiso por eutanasia

El Ministerio de Trabajo y Economía Social de España ha presentado una propuesta para ampliar los permisos laborales retribuidos relacionados con el fallecimiento de familiares y los cuidados paliativos, además de crear un nuevo permiso por eutanasia. La medida se incluye en un borrador de Real Decreto Ley remitido por el equipo de Yolanda Díaz a los agentes sociales y forma parte del compromiso del Gobierno con la conciliación y los cuidados.