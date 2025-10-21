España ampliará hasta 15 días el permiso por cuidados paliativos y creará un nuevo permiso por eutanasia

El Ministerio de Trabajo y Economía Social de España ha presentado una propuesta para ampliar los permisos laborales retribuidos relacionados con el fallecimiento de familiares y los cuidados paliativos, además de crear un nuevo permiso por eutanasia. La medida se incluye en un borrador de Real Decreto Ley remitido por el equipo de Yolanda Díaz a los agentes sociales y forma parte del compromiso del Gobierno con la conciliación y los cuidados.
Permiso por fallecimiento: hasta 10 días y con mayor flexibilidad
Según el texto adelantado por Cadena SER y confirmado por Europa Press, el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad se ampliará de 2 a 10 días.
Además, este permiso podrá disfrutarse de forma flexible, ya sea en días continuos o discontinuos, durante las cuatro semanas posteriores al fallecimiento. El cambio ha generado debate entre trabajadores y empresas, aunque el Ministerio defiende que se trata de un avance en derechos laborales y de conciliación.
“Nadie puede ir bien a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien”, declaró recientemente Yolanda Díaz, al justificar la necesidad de ampliar estos permisos.
Hasta 15 días retribuidos para cuidados paliativos
El nuevo permiso por cuidados paliativos se ampliará a 15 días retribuidos, dirigidos a quienes atiendan al cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado.
Podrá dividirse en dos periodos y disfrutarse durante los tres meses posteriores al inicio de la atención. Este derecho solo podrá ejercerse una vez por cada persona en cuidados paliativos, aunque será compatible con otros permisos por hospitalización o intervención quirúrgica.
Asimismo, el borrador amplía el derecho a reducir la jornada laboral (con reducción proporcional del salario) entre un octavo y la mitad de la jornada para quienes necesiten cuidar a familiares en cuidados paliativos, tanto en hospitales como en el domicilio.
Nuevo permiso por eutanasia: un día retribuido
La gran novedad del texto es la creación de un permiso retribuido de un día para acompañar a una persona —designada libremente por el trabajador o trabajadora— que vaya a recibir la eutanasia, independientemente del parentesco.
Con esta medida, el Ejecutivo busca reconocer legalmente el derecho a acompañar en el final de la vida, en línea con los valores de dignidad y respeto promovidos por la Ley de Eutanasia vigente en España desde 2021.
Una reforma para “dignificar el tiempo del duelo”
El Ministerio de Trabajo sostiene que esta reforma busca “dignificar el tiempo del duelo y del acompañamiento al final de la vida”, y adaptar la legislación laboral española a las nuevas realidades familiares y de cuidados, siguiendo las directrices de la Directiva europea sobre conciliación.
La propuesta se encuentra actualmente en fase de consulta con los agentes sociales y podría aprobarse en las próximas semanas mediante Real Decreto Ley.