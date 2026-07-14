SociedadActualidad

Qué hacer en Yerba Buena durante las vacaciones de invierno: guía de actividades gratuitas

Del 11 al 25 de julio, vecinos y turistas podrán disfrutar de recorridos por las Yungas, paseos en bicicleta, yoga al aire libre, el primer CoffeTour de la ciudad y propuestas para toda la familia.

CoffeTour, Yungas y yoga: las propuestas de Yerba Buena para disfrutar el receso invernal
CoffeTour, Yungas y yoga: las propuestas de Yerba Buena para disfrutar el receso invernal
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de Yerba Buena lanzó propuestas gratuitas del 11 al 25 de julio en la ciudad para recrear a vecinos y turistas durante el receso invernal.
  • La agenda se desarrollará con recorridos guiados por las Yungas, yoga al aire libre, paseos en bicicleta y el debut del CoffeTour, con inscripción previa online o por teléfono.
  • Con este programa, la localidad busca consolidarse como un polo del café de especialidad y un destino turístico de referencia en el norte argentino para el invierno.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de Yerba Buena lanzó una nutrida programación para estas vacaciones de invierno con actividades pensadas para todas las edades. Del 11 al 25 de julio, la Ciudad Jardín ofrecerá experiencias vinculadas con la naturaleza, el turismo, el bienestar y la gastronomía, con opciones gratuitas y al aire libre para vecinos y visitantes.

La gran novedad de esta temporada será el primer CoffeTour Yerba Buena, una iniciativa que busca posicionar a la ciudad como un destino de referencia para los amantes del café de especialidad.

CoffeTour Yerba Buena: una nueva experiencia para los amantes del café

Del 11 al 18 de julio, distintas cafeterías locales participarán del CoffeTour Yerba Buena, ofreciendo promociones, propuestas especiales y un recorrido gastronómico a bordo del Munibús.

La iniciativa busca poner en valor la creciente oferta gastronómica de la ciudad y consolidar a Yerba Buena como un polo del café de calidad en el norte argentino.

Caminatas por las Yungas y recorridos guiados

Quienes prefieran el contacto con la naturaleza podrán participar de distintas propuestas en las Yungas.

Todos los miércoles, de 18 a 19.30, se realizará la actividad "Lunita Tucumana", con senderos y recorridos guiados que parten desde el Tótem Experiencias Yungas, ubicado en avenida Perón 2900.

Además, el Eco Team organizará caminatas los martes y jueves, de 15 a 17, recorriendo distintos senderos del entorno natural de Yerba Buena.

Bici Tour por la Ciudad Jardín

El sábado 18 de julio tendrá lugar el tradicional Bici Tour, un paseo que recorrerá espacios naturales, históricos y culturales de la ciudad.

La organización informó que quienes no cuenten con bicicleta podrán solicitar una para participar de la actividad.

Bingo Verde en el Jardín Botánico Percy Hill

El cronograma finalizará el 25 de julio con una propuesta diferente: el Bingo Verde, que se desarrollará desde las 15.30 en el Jardín Botánico Percy Hill, ubicado en calle Perú 1100.

La actividad combinará recreación y educación ambiental en uno de los espacios verdes más emblemáticos de Yerba Buena.

Yoga al aire libre durante las vacaciones

La agenda también incluye clases de yoga en distintos puntos de la ciudad:

Miércoles: 15.30, Jardín Botánico Percy Hill.

Viernes: 19, Casa del Adulto Mayor.

Sábados: 15.30, Jardín Botánico Horco Molle.

Cómo inscribirse

Los interesados en participar de cualquiera de las actividades pueden solicitar información e inscribirse comunicándose al 3814-58-0551 o a través de las redes sociales oficiales de Turismo Yerba Buena.

Con una programación que combina naturaleza, gastronomía, deporte y bienestar, Yerba Buena busca consolidarse como uno de los principales destinos para disfrutar las vacaciones de invierno en Tucumán.

Temas Yerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escuelas públicas de Yerba Buena: un examen en inglés que cambió más de 1.500 historias

Escuelas públicas de Yerba Buena: un examen en inglés que cambió más de 1.500 historias

Lo más popular
Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela
1

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700
2

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan
3

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros
4

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación
5

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Ranking notas premium
Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
1

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan
2

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan

Messi se niega a escribir el final: otro récord, una nueva semifinal y un partido más para seguir soñando
3

Messi se niega a escribir el final: otro récord, una nueva semifinal y un partido más para seguir soñando

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio
4

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?
5

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?

Más Noticias
Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Corredores atacados en Río Negro: la defensa de los organizadores y el reclamo territorial mapuche

Corredores atacados en Río Negro: la defensa de los organizadores y el reclamo territorial mapuche

Denuncian que patovicas agredieron a una pareja y les robaron la llave del auto tras un incidente en un boliche

Denuncian que patovicas agredieron a una pareja y les robaron la llave del auto tras un incidente en un boliche

Vacaciones de invierno: 11 actividades para disfrutar en familia o con amigos en Tucumán

Vacaciones de invierno: 11 actividades para disfrutar en familia o con amigos en Tucumán

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Alrededor de 65.000 turistas llegaron a Tucumán en el inicio de las vacaciones de invierno: cuáles fueron los puntos más visitados

Alrededor de 65.000 turistas llegaron a Tucumán en el inicio de las vacaciones de invierno: cuáles fueron los puntos más visitados

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Comentarios