Qué hacer en Yerba Buena durante las vacaciones de invierno: guía de actividades gratuitas

Resumen para apurados
- La Municipalidad de Yerba Buena lanzó propuestas gratuitas del 11 al 25 de julio en la ciudad para recrear a vecinos y turistas durante el receso invernal.
- La agenda se desarrollará con recorridos guiados por las Yungas, yoga al aire libre, paseos en bicicleta y el debut del CoffeTour, con inscripción previa online o por teléfono.
- Con este programa, la localidad busca consolidarse como un polo del café de especialidad y un destino turístico de referencia en el norte argentino para el invierno.
La Municipalidad de Yerba Buena lanzó una nutrida programación para estas vacaciones de invierno con actividades pensadas para todas las edades. Del 11 al 25 de julio, la Ciudad Jardín ofrecerá experiencias vinculadas con la naturaleza, el turismo, el bienestar y la gastronomía, con opciones gratuitas y al aire libre para vecinos y visitantes.
La gran novedad de esta temporada será el primer CoffeTour Yerba Buena, una iniciativa que busca posicionar a la ciudad como un destino de referencia para los amantes del café de especialidad.
CoffeTour Yerba Buena: una nueva experiencia para los amantes del café
Del 11 al 18 de julio, distintas cafeterías locales participarán del CoffeTour Yerba Buena, ofreciendo promociones, propuestas especiales y un recorrido gastronómico a bordo del Munibús.
La iniciativa busca poner en valor la creciente oferta gastronómica de la ciudad y consolidar a Yerba Buena como un polo del café de calidad en el norte argentino.
Caminatas por las Yungas y recorridos guiados
Quienes prefieran el contacto con la naturaleza podrán participar de distintas propuestas en las Yungas.
Todos los miércoles, de 18 a 19.30, se realizará la actividad "Lunita Tucumana", con senderos y recorridos guiados que parten desde el Tótem Experiencias Yungas, ubicado en avenida Perón 2900.
Además, el Eco Team organizará caminatas los martes y jueves, de 15 a 17, recorriendo distintos senderos del entorno natural de Yerba Buena.
Bici Tour por la Ciudad Jardín
El sábado 18 de julio tendrá lugar el tradicional Bici Tour, un paseo que recorrerá espacios naturales, históricos y culturales de la ciudad.
La organización informó que quienes no cuenten con bicicleta podrán solicitar una para participar de la actividad.
Bingo Verde en el Jardín Botánico Percy Hill
El cronograma finalizará el 25 de julio con una propuesta diferente: el Bingo Verde, que se desarrollará desde las 15.30 en el Jardín Botánico Percy Hill, ubicado en calle Perú 1100.
La actividad combinará recreación y educación ambiental en uno de los espacios verdes más emblemáticos de Yerba Buena.
Yoga al aire libre durante las vacaciones
La agenda también incluye clases de yoga en distintos puntos de la ciudad:
Miércoles: 15.30, Jardín Botánico Percy Hill.
Viernes: 19, Casa del Adulto Mayor.
Sábados: 15.30, Jardín Botánico Horco Molle.
Cómo inscribirse
Los interesados en participar de cualquiera de las actividades pueden solicitar información e inscribirse comunicándose al 3814-58-0551 o a través de las redes sociales oficiales de Turismo Yerba Buena.
Con una programación que combina naturaleza, gastronomía, deporte y bienestar, Yerba Buena busca consolidarse como uno de los principales destinos para disfrutar las vacaciones de invierno en Tucumán.