Qué hacer en Yerba Buena durante las vacaciones de invierno: guía de actividades gratuitas

La Municipalidad de Yerba Buena lanzó una nutrida programación para estas vacaciones de invierno con actividades pensadas para todas las edades. Del 11 al 25 de julio, la Ciudad Jardín ofrecerá experiencias vinculadas con la naturaleza, el turismo, el bienestar y la gastronomía, con opciones gratuitas y al aire libre para vecinos y visitantes.