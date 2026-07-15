Agenda estratégica: Kristalina Georgieva visitará la Argentina para reunirse con Milei y recorrer Vaca Muerta

La visita a la megaformación neuquina no es casual: el FMI observa con especial interés el potencial de Vaca Muerta para la generación de divisas genuinas, un factor determinante para la estabilidad macroeconómica y la capacidad de repago de la deuda argentina. Conocer el terreno le permitirá a la directora gerente dimensionar el alcance del "boom" energético que el Gobierno presenta como pilar de su programa de crecimiento.