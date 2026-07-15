Agenda estratégica: Kristalina Georgieva visitará la Argentina para reunirse con Milei y recorrer Vaca Muerta

Resumen para apurados
- La directora del FMI, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina el 27 de julio para reunirse con Javier Milei y recorrer Vaca Muerta en respaldo a la gestión económica actual.
- Gestionado por invitación del Ejecutivo, el viaje incluye reuniones en Buenos Aires con Luis Caputo y una visita a Neuquén para evaluar el potencial energético del yacimiento.
- La visita busca aceitar la revisión para destrabar un desembolso de 850 millones de dólares y consolidar la relación ante la asunción de la argentina Silvana Tenreyro en el FMI.
En un gesto de fuerte respaldo a la gestión económica actual, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional(FMI), Kristalina Georgieva, desembarcará en Buenos Aires el próximo 27 de julio. Se trata de su primera visita oficial al país como titular del organismo, un viaje que combina una cargada agenda política en la capital con una fuerte señal hacia el sector energético en la Patagonia.
Encuentros de alto nivel y despliegue en la Capital
La agenda de Georgieva, definida tras una reunión de la mesa política del Ejecutivo, comenzará con un encuentro clave con el presidente Javier Milei. La visita, gestionada tras una invitación directa del mandatario, busca profundizar el "compromiso cercano y constructivo" que el organismo mantiene con la Argentina, según destacó recientemente la vocera del Fondo, Julie Kozack.
Además de la reunión bilateral en Casa Rosada, la funcionaria brindará una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía junto a Luis Caputo y ofrecerá una charla magistral en el Palacio Libertad (ex CCK). Estas actividades permitirán a la jefa del Fondo tomar contacto directo con diversos sectores de la sociedad civil y evaluar de primera mano el progreso de las reformas estructurales que impulsa el Gobierno.
Vaca Muerta: el corazón energético en el radar del FMI
Uno de los puntos más significativos del itinerario será el cierre del viaje en la provincia de Neuquén. Georgieva se trasladará al yacimiento de Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales que se consolidó como el motor de las exportaciones energéticas del país.
La visita a la megaformación neuquina no es casual: el FMI observa con especial interés el potencial de Vaca Muerta para la generación de divisas genuinas, un factor determinante para la estabilidad macroeconómica y la capacidad de repago de la deuda argentina. Conocer el terreno le permitirá a la directora gerente dimensionar el alcance del "boom" energético que el Gobierno presenta como pilar de su programa de crecimiento.
Respaldo a las reformas y el horizonte de desembolsos
La llegada de Georgieva se produce en un clima de sintonía técnica entre Washington y Buenos Aires. El viaje servirá para aceitar la tercera revisión del acuerdo sellado en abril de 2025, un paso administrativo vital para destrabar un desembolso de U$S850 millones.
El Fondo dio señales positivas al respaldar recientemente el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central y el programa financiero para normalizar el acceso a los mercados internacionales.
El escenrio se completa con un dato político-económico de relevancia: la reciente designación de la argentina Silvana Tenreyro como economista jefa del FMI. Tenreyro asumirá su cargo el 10 de agosto, pocos días después de la visita de Georgieva, lo que promete una interlocución más fluida y cercana entre el organismo y el equipo económico nacional en los próximos años.