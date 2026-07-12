Alejandro Werner: “La designación de Tenreyro no tiene nada con la relación del FMI con la Argentina”

-En otros períodos también se registraron visitas de directores gerentes del Fondo. Por caso, Michel Camdessus llegó a la Argentina durante la presidencia de Carlos Menem. El francés tuvo mucha interacción con el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Fue una relación buena y muy cercana. Otra visita fue la de Christine Lagarde, en varias oportunidades, cuando Mauricio Macri era el presidente argentino. Construyó agendas bilaterales en el marco de los programas. Estuve en esas reuniones, con cenas en la Quinta de Olivos, encuentros con autoridades del Banco Central y con empresarios del país. Creo que la visita de Kristalina cumple dos funciones. Una hacia la Argentina, en la que, dentro del portafolio, se observa la situación que enfrenta el país con una economía que va a dos velocidades, en la que no están creciendo las actividades más intensivas en torno de la generación de empleos. En cierto sentido, me da la impresión que el Fondo cree que se está desarrollando una transición importante y que avala uno de los objetivos buscados. Los procesos no son lineales y surgen algunas dudas porque la inflación no baja 30 puntos porcentuales cada año; es más lento y luego se estabiliza. La situación en la Argentina no es diferente a la trayectoria que siguen en otros ejercicios de estabilización exitosos. El rebote es importante, pero también se toma en cuenta el ciclo político en la Argentina. Para una transformación tan profunda como la que se está observando en el país, resulta relativamente corto un período de gestión de cuatro años para desarrollar el plan. Otros casos, como por ejemplo México al que conozco de cerca, tienen seis años de gobierno. Hacer presencia puede ser interpretado como una señal interna del FMI hacia el programa económico actual para una transformación más profunda. El segundo objetivo es más bien hacia el Fondo, mostrando a los accionistas que la directora gerente estuvo en un país en el que el FMI tiene la mayor exposición financiera. Es una demostración que, pese a la era de los zoom con los que se mantienen los debates desde Washington, se viaja a un país a constatar los datos que los equipos recabaron. Tratará de mostrar a los grandes accionistas que estuvo en contacto directo con el Presidente, con los empresarios y que le tomó el pulso a lo que los equipos informaron. No hay que perder de vista que se viene un año complejo, de elecciones. De allí que Georgieva crea que es conveniente tener los cables a tierra, desarrollando sus propias relaciones. En resumen, un objetivo es hacia la sociedad argentina y el otro hacia la membresía del Fondo.