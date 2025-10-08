Kristalina Georgieva advirtió que "tal vez este sea el último programa de la Argentina con el FMI"

Para Georgieva, la acumulación de reservas representa el principal desafío del Gobierno. Sus declaraciones se dan en un contexto en el que el Ejecutivo argentino utiliza parte de sus limitadas reservas para contener las presiones sobre el dólar. “Cuando el país pueda afrontar las obligaciones del servicio de la deuda y las presiones internas, con una sólida posición de reservas, entonces podrá continuar implementando sus programas y mantener a la población comprometida”, señaló.