"Hay una relación de confianza": Luis Caputo y Kristalina Georgieva se reunieron en el FMI

En la misma línea, Luis Cubeddu proyectó una desaceleración de los precios en los próximos meses. “Proyectamos que un proceso de desinflación tendrá lugar en los meses venideros. Los indicadores de alta frecuencia para abril sugieren que ese es el caso. Eso estará respaldado por políticas prudentes en el lado fiscal con un ancla fiscal muy sólida. Las expectativas de inflación a doce meses se mantienen relativamente bien ancladas, y están en el rango de alrededor del 25 por ciento”, sostuvo.