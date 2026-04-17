"Hay una relación de confianza": Luis Caputo y Kristalina Georgieva se reunieron en el FMI

Resumen para apurados
- Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Washington para analizar la situación económica de Argentina y el impacto global del conflicto en Medio Oriente con sintonía mutua.
- Tras alcanzar un acuerdo técnico, el FMI prevé desembolsar 1.000 millones de dólares en mayo. El organismo respalda el plan de Milei pese al dato de inflación de marzo del 3,4%.
- El FMI proyecta una desinflación sostenida apoyada en un ancla fiscal sólida. Se espera que las reformas y la acumulación de reservas aumenten la productividad y estabilidad del país.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Washington, en un encuentro marcado por el análisis de la situación económica argentina y las consecuencias globales del conflicto en Medio Oriente.
La reunión se realizó en las oficinas de la titular del organismo y se extendió por poco más de una hora. Al término del encuentro, Caputo destacó el clima del diálogo: “Fue una reunión muy agradable porque hay una relación de confianza”, dijo a periodistas. “-Georgieva- está súper impresionada con los logros”, añadió.
Durante las Reuniones de Primavera del FMI, Georgieva había manifestado su preocupación por el impacto de la guerra en la región y recomendó evitar medidas de coyuntura frente al shock económico provocado por el bloqueo del estrecho de Ormuz, en un escenario atravesado por la tregua que negocia Donald Trump con Irán.
Caputo, jefe del Palacio de Hacienda, coincidió con la mirada técnica del organismo y, en un breve contacto con Infobae, resaltó la fortaleza del programa económico para amortiguar los efectos de la suba global de los combustibles.
En este contexto, la relación entre la Argentina y el FMI atraviesa un momento de fuerte sintonía. Ya se alcanzó un Staff Level Agreement y está previsto que en mayo el directorio del organismo apruebe un desembolso de 1.000 millones de dólares, que se sumarán a las reservas del Banco Central, consignó Infobae.
Ese alineamiento también se refleja en el respaldo del staff técnico al plan económico que impulsa el presidente Javier Milei y ejecuta Caputo. Consultados sobre el desempeño reciente, los técnicos del Fondo evitaron cuestionamientos pese al dato de inflación de marzo, que se ubicó en 3,4% y generó malestar en la Casa Rosada.
“Lo que ha sucedido durante el transcurso de este año fue un impulso de políticas muy positivo para el país. Se aprobó el Presupuesto, hubo una importante reforma laboral, las reservas se están acumulando a través de la acción consistente del Banco Central en los mercados. Hay un esfuerzo continuo para eliminar distorsiones en la economía, para abrirla y para aumentar la productividad”, aseguró Nigel Chalk durante una conferencia de prensa en Washington.
En la misma línea, Luis Cubeddu proyectó una desaceleración de los precios en los próximos meses. “Proyectamos que un proceso de desinflación tendrá lugar en los meses venideros. Los indicadores de alta frecuencia para abril sugieren que ese es el caso. Eso estará respaldado por políticas prudentes en el lado fiscal con un ancla fiscal muy sólida. Las expectativas de inflación a doce meses se mantienen relativamente bien ancladas, y están en el rango de alrededor del 25 por ciento”, sostuvo.