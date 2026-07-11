Vaca Muerta: YPF lanza una licitación clave y Techint busca su revancha tras los últimos traspiés

Resumen para apurados
- YPF lanzará este mes una licitación clave de caños para Argentina LNG en Vaca Muerta, donde el Grupo Techint busca recuperarse tras perder contratos previos ante competidores.
- Tras perder contratos con firmas indias y despedir personal en Valentín Alsina, Techint tensiona con el gobierno de Milei por la competitividad local frente a la importación.
- Esta licitación medirá la competitividad industrial argentina ante oferentes globales, de cara a una ola de millonarias inversiones energéticas impulsadas por el RIGI.
El escenario energético en Vaca Muerta entra en una etapa de definiciones. YPF se prepara para dar a conocer, antes de fin de mes, los pliegos de una licitación determinante: la provisión de caños de acero para el megaproyecto "Argentina LNG". Para el Grupo Techint, liderado por Paolo Rocca, esta compulsa representa mucho más que un contrato comercial; es la oportunidad de revertir una racha negativa tras haber quedado fuera de los principales proyectos de infraestructura de gas natural licuado (GNL).
Hasta el momento, el conglomerado de Rocca no logró hacer pie en las obras de exportación. Recientemente, Tenaris perdió la provisión de tubos para el gasoducto de Southern Energy (Pan American Energy) frente a competidores de la India, mientras que la alianza Techint-Sacde no consiguió adjudicarse la construcción de la obra.
Ahora, la mirada está puesta en el ducto de 527 kilómetros y 48 pulgadas que YPF planea junto a ENI y XRG, un proyecto que vendrá acompañado de un poliducto estratégico.
Revancha estratégica y el debate por la industria nacional
La nueva licitación de YPF se da en un clima de tensión entre el sector industrial y el Gobierno nacional. El antecedente inmediato es la pérdida de un contrato que, según el propio Paolo Rocca, representaba cerca del 60% del volumen anual del mercado local de tubos con costura. Esta situación no solo agitó el debate sobre la competitividad de los costos locales frente a la importación, sino que provocó un cruce público con el presidente Javier Milei.
Rocca defendió la necesidad de proteger la industria nacional frente a lo que considera "competencia desleal" de importaciones subsidiadas. Por su parte, la Casa Rosada sostiene una política de apertura total. En este escenario, el contrato de YPF servirá como termómetro para medir si Techint puede ajustar sus márgenes para competir con jugadores globales o si el mercado argentino continuará inclinándose hacia proveedores internacionales en busca de menores costos.
La planta de Valentín Alsina en la mira
Más allá de las cifras macroeconómicas, la adjudicación de estos caños tiene un impacto directo en el tejido social y productivo del Gran Buenos Aires. Semanas atrás, la planta de Tenaris Siat en Valentín Alsina desvinculó a 150 trabajadores ante la caída de la actividad.
Un resultado favorable en la compulsa de YPF -especialmente en lo que respecta al poliducto- podría reactivar las líneas de producción y devolver previsibilidad a la planta.
Sin embargo, persisten dudas técnicas. Se estima que el material para el gasoducto principal podría ser importado desde Brasil debido a las especificaciones requeridas, dejando el contrato del poliducto como la principal esperanza para la fabricación local. La letra chica de los pliegos de YPF, que se conocerán en días, determinará si la industria argentina tiene una oportunidad real de participar en la cadena de valor.
El horizonte de Vaca Muerta
La licitación de Argentina LNG es apenas la punta del iceberg. El sector energético prevé una ola de inversiones impulsadas por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). En el horizonte cercano aparecen proyectos de gran envergadura como el poliducto de TGS (Pampa Energía), con una inversión de U$S 3.000 millones, y el gasoducto de 750 kilómetros proyectado por TGN para conectar Vaca Muerta con el norte del país y el mercado brasileño.
Fuentes del sector coincidieron en que la estabilización macroeconómica despertó un interés inédito de actores internacionales.