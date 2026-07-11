Vaca Muerta: YPF lanza una licitación clave y Techint busca su revancha tras los últimos traspiés

El escenario energético en Vaca Muerta entra en una etapa de definiciones. YPF se prepara para dar a conocer, antes de fin de mes, los pliegos de una licitación determinante: la provisión de caños de acero para el megaproyecto "Argentina LNG". Para el Grupo Techint, liderado por Paolo Rocca, esta compulsa representa mucho más que un contrato comercial; es la oportunidad de revertir una racha negativa tras haber quedado fuera de los principales proyectos de infraestructura de gas natural licuado (GNL).