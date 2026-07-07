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La tucumana Silvana Tenreyro será la nueva economista jefa del FMI

Se trata de Silvana Tenreyro, egresada de la UNT. Kristalina Georgieva le dio la bienvenida a la entidad internacional.

Una tucumana será la nueva economista jefa del FMI
Una tucumana será la nueva economista jefa del FMI
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • La argentina Silvana Tenreyro fue nombrada economista jefa del FMI y asumirá el 10 de agosto en Washington para guiar las políticas ante la compleja crisis global.
  • Egresada de la UNT con doctorado en Harvard, Tenreyro reemplazará a Pierre-Olivier Gourinchas tras desempeñarse como profesora en la LSE y asesora en el Banco de Inglaterra.
  • Su llegada al FMI aportará un liderazgo clave para su Departamento de Investigación, facilitando consensos y claridad en los análisis ante la alta incertidumbre global.
Resumen generado con IA

La tucumana Silvana Tenreyro se convirtió en la nueva economista jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), según anunció el organismo internacional. La profesional estudió y se recibió de economista en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Además, se doctoró y obtuvo la maestría en Economía en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos.A través de X, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, presentó y dio la bienvenida a la argentina al organismo diciendo: “me complace dar la bienvenida a Silvana Tenreyrocomo la próxima economista jefa del FMI. Ella aporta una experiencia excepcional en el ámbito académico y en la formulación de políticas que fortalecerá aún más el análisis y los consejos de política del FMI para ayudar a nuestros países miembros a navegar por una economía global compleja”.

Además, agregó que: “Silvana es una economista de reconocido prestigio internacional que combina una destacada trayectoria académica con una amplia experiencia en la formulación de políticas y una estrecha colaboración con las principales instituciones internacionales. En un momento de profunda transformación y creciente incertidumbre en la economía global, la combinación de liderazgo intelectual y experiencia en políticas de Silvana contribuirá a garantizar que el trabajo analítico del Fondo”, sostuvo Georgieva, para completar diciendo que “así como su labor de supervisión multilateral y asesoramiento en materia de políticas, se mantengan a la vanguardia en apoyo de nuestros miembros”.

Tenreyro se pondrá en funciones el venidero lunes 10 de agosto, en reemplazo de Pierre-Olivier Gourinchas, luego de que este retome sus labores en el ámbito académico. Actualmente, Tenreyro se desempeña como Profesora James E. Meade de Economía en la London School of Economics. Forma parte de la institución desde el año 2004. Gracias a su investigación, la cual fue publicada en diferentes revistas de prestigio, obtuvo reconocimiento y distinciones en el plano internacional.

Además, Tenreyro es miembro de la Academia Británica, la Sociedad Econométrica y la Real Sociedad Económica, así como también miembro honoraria extranjera de la Asociación Económica Americana. Y fue presidenta de la Asociación Económica Europea.

Asimismo, el comunicado del FMI señala que la profesional argentina tiene en su haber amplia experiencia tanto en políticas públicas como en liderazgo, enumerando que fue miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra entre los años 2017 y 2023, pasó por el Banco de la Reserva Federal de la ciudad de Boston y también estuvo en el Comité de Política Monetaria del Banco de Mauricio. En este sentido, Georgieva sumó que: “Silvana destaca como una líder y comunicadora excepcional. Se la admira por su estilo de liderazgo reflexivo y colaborativo, su apertura a diversas perspectivas y su capacidad para generar consenso a la vez que fomenta un debate riguroso”.

Y, por último, la comunicación oficial resalta que “también es conocida por su habilidad para comunicar temas económicos complejos con claridad y precisión, y por promover un diálogo constructivo entre diversos públicos”, cualidades que “le serán de gran utilidad como una de las principales voces del Fondo en materia de perspectivas económicas mundiales y como líder del Departamento de Investigación”, concluye el comunicado oficial.

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