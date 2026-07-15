Seguridad

Tensión en el barrio Oeste II: el enfrentamiento entre dos grupos llegó a las redes sociales

Por un lado se encuentra el grupo liderado por Javier “Chuky” Casanova y, por el otro, el de Santiago “Cara i’ Gota” Villafañe.

NOTICIAS FALSAS. En las redes se viralizaron imágenes de este tipo.
NOTICIAS FALSAS. En las redes se viralizaron imágenes de este tipo.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez 15 Julio 2026

“Desde hace tiempo que vivimos con miedo, pero ahora es más fuerte por culpa de las versiones que están circulando en las redes sociales”, explicó María Laura Medina, vecina del barrio Oeste II, donde en los últimos días se instaló un clima de preocupación por una serie de rumores.

En ese sector de la Capital, desde hace años, existe un enfrentamiento entre dos facciones sospechadas de controlar redes de narcomenudeo. Por un lado se encuentra el grupo liderado por Javier “Chuky” Casanova y, por el otro, el de Santiago “Cara i’ Gota” Villafañe.

Rechazan el sobreseimiento contra “Chucky” Casanova

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Casanova permanece detenido, acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Según confiaron fuentes judiciales, sus defensores realizan gestiones para obtener su libertad o, al menos, que continúe cumpliendo la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.

“Desde hace rato que vienen diciendo que quedará en libertad. Hay mucha gente del barrio que quiere que siga preso, pero también que detengan a ‘Cara i’ Gota’. Con los dos guardados, podríamos tener algo de paz”, explicó Juan Carlos Jiménez.

“Ahora comenzaron a circular rumores sobre una posible liberación de ‘Chuky’ y eso pone nerviosos a los vecinos”, añadió.

“Acá hay toda una maniobra bien planificada. En el barrio dicen que esos rumores son impulsados por gente vinculada a ‘Cara i’ Gota’, porque no quieren que salga de la cárcel. Él aprovechó la ausencia de ‘Chuky’ para crecer”, comentó Ivana Reyes.

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“No se puede creer hasta dónde puede llegar esta gente. Todas las noches se escuchan disparos y ahora pasa esto. Es increíble”, agregó.

Noticias falsas

En los últimos días comenzaron a circular en las redes sociales imágenes que imitan el formato de noticias publicadas por LA GACETA. En ellas se menciona una supuesta liberación de Casanova y un presunto tiroteo en el barrio. Sin embargo, ambas informaciones son falsas.

NOTICIAS FALSAS. En las redes se viralizaron imágenes de este tipo. NOTICIAS FALSAS. En las redes se viralizaron imágenes de este tipo.
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