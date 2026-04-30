Estados Unidos minimiza la filtración sobre un posible apoyo a la Argentina por Malvinas: "Fue tan sólo un mail"

En el "simple email" se observaban distintas sanciones que Washington barajaba aplicar a sus aliados europeos, que no cooperaron como Estados Unidos esperaba, en la guerra con Irán. Entre estas opciones, se incluyó retractar el apoyo al Reino Unido en Malvinas y apoyar a la Argentina. A pesar de que el correo electrónico habría sido presuntamente redactado por un funcionario de bajo rango, también incluía como un "castigo" para España, expulsarlo de la OTAN.