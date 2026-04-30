Estados Unidos minimiza la filtración sobre un posible apoyo a la Argentina por Malvinas: "Fue tan sólo un mail"
El secretario de Estado Marco Rubio salió a calmar las aguas, tras el revuelo que generó el posible respaldo de Washington a Buenos Aires. El funcionario de Donald Trump dialogó con un medio británico.
Resumen para apurados
- Marco Rubio minimizó este jueves la filtración de un correo del Pentágono sobre un posible apoyo a Argentina por Malvinas, buscando calmar la tensión diplomática con el Reino Unido.
- La filtración evaluaba "castigos" a aliados europeos por la falta de cooperación en el conflicto con Irán. Rubio aclaró que se trató de ideas de un funcionario de bajo rango.
- Estados Unidos reafirmó su histórica neutralidad en el reclamo de soberanía, mientras se mantienen las tensiones tras la cancelación de la cita entre Javier Milei y Keir Starmer.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, minimizó este jueves una filtración del Pentágono, que evaluaba la posibilidad de que Washington retire su apoyo a Reino Unido, en la disputa por las Islas Malvinas. “Fue tan sólo un correo electrónico. La gente se está exaltando demasiado por un correo electrónico. Era simplemente un correo electrónico con algunas ideas”, dijo Rubio en una entrevista.
En el "simple email" se observaban distintas sanciones que Washington barajaba aplicar a sus aliados europeos, que no cooperaron como Estados Unidos esperaba, en la guerra con Irán. Entre estas opciones, se incluyó retractar el apoyo al Reino Unido en Malvinas y apoyar a la Argentina. A pesar de que el correo electrónico habría sido presuntamente redactado por un funcionario de bajo rango, también incluía como un "castigo" para España, expulsarlo de la OTAN.
Neutralidad
Rubio, en su habitual rol de mediador de la Casa Blanca, aclaró que la postura de Estados Unidos en Malvinas “sigue siendo de neutralidad”, como desde hace décadas. “Reconocemos que existen reclamos de soberanía contrapuestos entre Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no adoptamos ninguna postura con respecto a los reclamos de soberanía de ninguna de las partes”, explicó.
The Telegraph, medio que entrevistó a Rubio, también señala que la reunión que el presidente Javier Milei iba a tener con el premier británico Keir Starmer en abril, se terminó cancelando, aunque no se brindaron detalles sobre los motivos.