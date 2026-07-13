El comunicado de los veteranos de Malvinas antes de Argentina-Inglaterra: “El deporte no es una guerra”
La Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" difundió un mensaje en la previa de la semifinal del Mundial. Pidió que el partido no sea interpretado como una revancha y llamó a mantener vivo el reclamo de soberanía desde la memoria.
Resumen para apurados
- La Federación de Veteranos '2 de Abril' pidió separar el fútbol de la guerra antes de la semifinal de Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 para evitar mensajes de odio.
- El mensaje surge ante la histórica rivalidad por el conflicto de 1982 y coincide con el DT Lionel Scaloni, quien también remarcó que se trata únicamente de un partido de fútbol.
- La iniciativa busca promover la memoria histórica y el reclamo de soberanía sin xenofobia, consolidando el deporte como un espacio de paz y respeto para futuros compromisos.
A horas de una nueva semifinal entre Argentina e Inglaterra, un cruce que inevitablemente remite a uno de los capítulos más sensibles de la historia argentina, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" difundió un comunicado con un pedido claro: separar el fútbol del conflicto bélico y mantener vivo el reclamo por la soberanía desde la memoria.
Tras la clasificación frente a Suiza, Lionel Scaloni había transmitido una idea similar. "Es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Tiene un gran entrenador que admiro mucho, pero es un partido de fútbol. No hay más que eso", sostuvo el entrenador argentino en la conferencia de prensa posterior al triunfo por 3 a 1 en Kansas City.
En esa misma línea, la Federación pidió que el encuentro del próximo miércoles sea entendido como un acontecimiento deportivo y no como una revancha de la Guerra de Malvinas.
El comunicado de los veteranos de Malvinas
Bajo el título "El sentimiento malvinero no se negocia: la memoria se defiende en cada cancha", la entidad dirigió un mensaje a la sociedad, a los medios de comunicación y a los hinchas argentinos.
El documento fue dirigido a la sociedad, a los medios de comunicación y a los hinchas argentinos en la previa del encuentro que definirá uno de los finalistas del Mundial 2026. Allí, la entidad sostuvo que el partido debe entenderse como un acontecimiento deportivo y no como una revancha por la Guerra de Malvinas.
"El deporte no es la guerra. El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica", señalaron.
Los veteranos reconocieron que el cruce frente a Inglaterra tiene un significado especial por la historia compartida entre ambos países y por el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Sin embargo, remarcaron que la defensa de la soberanía se sostiene por otros caminos.
"La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional", expresaron.
La Federación también destacó el lugar que ocupa el fútbol en la identidad argentina y celebró el presente de la Selección, que buscará un lugar en una nueva final mundialista. Pero advirtió que esa pasión no debe opacar la memoria de los 649 argentinos que murieron durante la guerra de 1982.
En otro de los pasajes del comunicado, los veteranos pidieron que el partido sirva para mantener presente la causa Malvinas sin fomentar expresiones de odio.
"El verdadero triunfo argentino radica en que el grito de '¡Malvinas Argentinas!' flamee con orgullo en cada tribuna, sin caer en la xenofobia ni en el odio, sino como un ejercicio vivo de memoria y soberanía", afirmaron.
El texto también convocó a periodistas, comunicadores e hinchas a acompañar a la Selección sin perder de vista el homenaje a quienes combatieron en las islas.
"Que el fútbol sea un puente para malvinizar y para recordar al mundo que nuestro reclamo sigue más vigente que nunca", señalaron.
La reflexión final resume el espíritu del documento y el mensaje que la Federación buscó instalar antes de uno de los partidos con mayor carga simbólica del Mundial.
"La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica", concluye el comunicado.