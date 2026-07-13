El comunicado de los veteranos de Malvinas antes de Argentina-Inglaterra: “El deporte no es una guerra”

A horas de una nueva semifinal entre Argentina e Inglaterra, un cruce que inevitablemente remite a uno de los capítulos más sensibles de la historia argentina, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" difundió un comunicado con un pedido claro: separar el fútbol del conflicto bélico y mantener vivo el reclamo por la soberanía desde la memoria.