La Justicia congeló 25 billeteras cripto en la causa $Libra para identificar a sus titulares

A partir de ahora, una de las principales claves del expediente será la información que aporten los exchanges internacionales. La documentación KYC requerida por el juez podría establecer si las billeteras congeladas estuvieron controladas por alguno de los imputados, por terceros vinculados con ellos o por personas que hasta el momento no habían sido incorporadas a la investigación. También permitirá determinar si distintas billeteras respondían a un mismo operador o a una estructura coordinada, un aspecto considerado central para reconstruir la arquitectura financiera de la presunta maniobra.