Víctimas del caso $Libra apelaron su exclusión como querellantes y criticaron al juez por prejuzgar la causa

Cuatro de los damnificados en la causa que investiga una presunta estafa vinculada con la criptomoneda $Libra apelaron la decisión que los excluyó como querellantes y solicitaron que la Cámara Federal revoque esa resolución. Representados por el abogado y dirigente social Juan Grabois y por Camila Palacin Roitbarg, sostienen que el juez Marcelo Martínez De Giorgi prejuzgó sobre el expediente y desestimó pruebas que, según afirman, acreditan una maniobra defraudatoria. Días atrás también había apelado otro de los denunciantes, Martín Romeo.