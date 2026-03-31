Caso $Libra: nuevos audios revelan la influencia de Novelli sobre los posteos de Milei

Sin embargo, el análisis forense aporta otros datos relevantes. Según la DATIP, entre el 14 y el 16 de febrero de 2025, Novelli mantuvo 38 comunicaciones con Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo. Solo el día del lanzamiento del token, los contactos comenzaron a las 17:53, más de una hora antes del posteo, y se extendieron hasta la medianoche, cuando la criptomoneda ya había colapsado. En total, hubo 19 intercambios durante esa jornada con el denominado Triángulo de Hierro.