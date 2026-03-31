Caso $Libra: nuevos audios revelan la influencia de Novelli sobre los posteos de Milei
Peritajes al celular del empresario revelan mensajes en los que asegura enviar contenido al Presidente para publicar en redes. Persisten dudas sobre el origen del código que difundió el mandatario al lanzar la criptomoneda.
La causa por la criptomoneda $Libra sumó en las últimas horas nuevos elementos que ponen el foco en la relación entre el empresario Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei. Audios extraídos del celular del lobista muestran que el fundador de N&W Professional Traders aseguraba enviarle contenido al jefe de Estado para que lo publicara en sus redes sociales, en una dinámica que los investigadores consideran clave para entender el caso.
Una de las principales incógnitas del expediente que instruye el fiscal Eduardo Taiano es quién le proporcionó a Milei el código alfanumérico de 44 caracteres que difundió el 14 de febrero de 2025 a las 19:01 en su cuenta de X, apenas tres minutos después del lanzamiento del token. Ese dato, necesario para operar con $Libra, aún no tiene una explicación concluyente.
Las nuevas pruebas surgen del peritaje realizado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal sobre el iPhone 16 de Novelli. En total, se recuperaron 4.771 archivos de WhatsApp, entre audios y mensajes. Parte de ese material, al que accedió Infobae junto con sus transcripciones, permite reconstruir intercambios y, en otros casos, exhibe grabaciones aisladas cuya fecha y destinatario no pudieron ser determinados con precisión.
Aun así, el contenido resulta revelador. En varios audios, Novelli insiste en que le envía material a Milei para que lo publique, e incluso se muestra cansado de sostener esa dinámica. “Es un tema de romperle las bolas todos los días para que suba”, se lo escucha decir en una conversación con un interlocutor vinculado a su academia.
En otro mensaje dirigido a una colaboradora, anticipa decisiones del mandatario: “Ya le hablé a Milei. Hay que ver si publica o no. Ya le dije que si no publica a las 11, que lo publique mañana”. En una tercera grabación, coordina detalles de un seminario y vincula directamente la difusión con las publicaciones del Presidente: pide tener listo un enlace para activarlo cuando Milei hiciera el posteo correspondiente.
Los audios refuerzan la hipótesis de una mecánica habitual de coordinación de contenidos en redes sociales vinculados a los negocios del entorno de Novelli. El empresario, además de liderar N&W Professional Traders, fue organizador del Tech Forum Argentina y es señalado como un nexo entre la Casa Rosada y Hayden Davis, quien lanzó $Libra a través de su firma Kelsier Ventures.
El material también contrasta con la versión pública del Presidente. Tras el escándalo, Milei aseguró en una entrevista televisiva con el periodista Jonatan Viale que había difundido el proyecto de manera espontánea, al encontrarlo mientras navegaba por internet, y que lo hizo por su interés en la tecnología y el apoyo a emprendedores.
Sin embargo, el análisis forense aporta otros datos relevantes. Según la DATIP, entre el 14 y el 16 de febrero de 2025, Novelli mantuvo 38 comunicaciones con Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo. Solo el día del lanzamiento del token, los contactos comenzaron a las 17:53, más de una hora antes del posteo, y se extendieron hasta la medianoche, cuando la criptomoneda ya había colapsado. En total, hubo 19 intercambios durante esa jornada con el denominado Triángulo de Hierro.
En paralelo, la investigación judicial sigue avanzando. Novelli solicitó la nulidad del peritaje sobre su teléfono al alegar supuestas filtraciones desde la DATIP y otras irregularidades. Al mismo tiempo, la querella encabezada por el diputado Juan Grabois y el abogado Nicolás Rechanik pidió la indagatoria del empresario, de los hermanos Milei, de Manuel Terrones Godoy, organizador del Tech Forum, y de Sergio Morales, funcionario de la Comisión Nacional de Valores, entre otros.
La definición de estos planteos quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien deberá resolver en los próximos días mientras la causa intenta esclarecer el origen de la operatoria y el rol de cada uno de los involucrados.