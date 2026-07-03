Causa $Libra: el juez hizo lugar al planteo de la defensa de Mauricio Novelli y apartó a los querellantes

Resumen para apurados
- El juez Martínez De Giorgi apartó en Argentina a cinco querellantes de la causa de la criptomoneda $Libra por no acreditar daño directo ni la titularidad de sus billeteras.
- Ante el planteo de la defensa de Novelli, el juez determinó que la volatilidad de una memecoin implica riesgos asumidos y que las billeteras virtuales no pudieron ser validadas.
- Aunque los querellantes apelarán, la investigación penal continuará a cargo del fiscal Taiano para indagar presuntas maniobras de desarrolladores y funcionarios implicados.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolvió apartar de la causa por la criptomoneda $Libra a los cinco inversores que hasta ahora intervenían como querellantes e impulsaban la investigación. De esa forma, el funcionario judicial hizo lugar al planteo presentado por la defensa de Mauricio Novelli, al considerar que los denunciantes no lograron acreditar un perjuicio directo ni la titularidad de las billeteras virtuales desde las que afirmaron haber adquirido el token. Los querellantes cuestionan la medida y se descuenta que apelarán el fallo.
La investigación se inició tras el posteo realizado por el presidente Javier Milei el 14 de febrero de 2025 en su cuenta de X sobre la criptomoneda $Libra. En el expediente fueron denunciados Milei, su hermana Karina Milei, Manuel Adorni, Hayden Davis, Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy, entre otros.
La resolución alcanza a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes habían sido aceptados como querellantes en distintas etapas de la investigación.
En su resolución, el magistrado sostuvo que “los elementos incorporados no permiten sostener que hayan sido especialmente perjudicados por la maniobra que resulta objeto de investigación”. Además, afirmó que “la legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso”.
Uno de los ejes del fallo es la distinción entre haber sufrido pérdidas económicas y reunir los requisitos legales para intervenir como querellante. En ese sentido, el juez señaló que “aun cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $Libra, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley procesal”.
Las billeteras virtuales, en el centro
El fallo dedica buena parte de sus fundamentos a explicar por qué considera insuficiente la documentación presentada para acreditar la titularidad de las billeteras virtuales utilizadas en la compra de la criptomoneda.
Según el magistrado, “la información que hasta el momento han aportado y las características técnicas de los medios empleados, no permiten tener por acreditada la titularidad de las billeteras virtuales que utilizaran para la compra de la criptomoneda en cuestión y el origen de los fondos utilizados para ello”.
También indicó que las presentaciones “se han sustentado únicamente en links y en alegaciones relativas a la tenencia o administración de las claves privadas; extremos que, por sí solos, resultan insuficientes para demostrar su titularidad”.
El juez explicó además que la estructura de la red Solana y el uso de billeteras de autocustodia dificultan la identificación de sus verdaderos titulares, ya que no existe un mecanismo de validación de identidad asociado a esas direcciones.
Riesgos de invertir en una memecoin
Otro de los argumentos de la resolución es que los hechos investigados ocurrieron en el marco de una “memecoin”, un activo digital caracterizado por su elevada volatilidad.
En ese sentido, Martínez De Giorgi sostuvo que este tipo de operaciones implican “la asunción de riesgos inherentes por parte de quienes deciden intervenir”, circunstancia que “impide, al menos de momento, identificar automáticamente cualquier resultado económico desfavorable con una consecuencia directa e inmediata de las conductas aquí investigadas”.
La investigación de la fiscalía
La resolución aclara que el apartamiento de los querellantes no implica el cierre de la investigación ni el abandono de las hipótesis delictivas bajo análisis.
El expediente continúa delegado en la fiscalía de Eduardo Taiano y mantiene como objeto procesal las distintas hipótesis vinculadas al lanzamiento y promoción de $Libra, entre ellas la presunta maniobra mediante la cual los desarrolladores habrían retirado millones de dólares de los fondos de liquidez, así como las denuncias por posibles negociaciones incompatibles, cohecho y otras conductas vinculadas con funcionarios públicos.
Finalmente, el juez resolvió “hacer lugar a la excepción de falta de acción promovida por la defensa de Mauricio Gaspar Novelli” y, como consecuencia, “apartar a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo del rol de parte querellante”.