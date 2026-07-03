Causa $Libra: el juez hizo lugar al planteo de la defensa de Mauricio Novelli y apartó a los querellantes

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolvió apartar de la causa por la criptomoneda $Libra a los cinco inversores que hasta ahora intervenían como querellantes e impulsaban la investigación. De esa forma, el funcionario judicial hizo lugar al planteo presentado por la defensa de Mauricio Novelli, al considerar que los denunciantes no lograron acreditar un perjuicio directo ni la titularidad de las billeteras virtuales desde las que afirmaron haber adquirido el token. Los querellantes cuestionan la medida y se descuenta que apelarán el fallo.