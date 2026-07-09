Alivio para empleados públicos endeudados en Salta: podrán reestructurar sus deudas con tasas preferenciales
El gobernador Gustavo Sáenz anunció una línea especial de crédito para refinanciar deudas de trabajadores estatales. La medida forma parte de un paquete de estímulo económico que también incluye créditos para comercios y beneficios para el consumo.
Resumen para apurados
- El gobernador Gustavo Sáenz anunció en Salta una línea de crédito especial para que empleados públicos provinciales y municipales reestructuren deudas ante la crisis económica.
- La medida, acordada tras reclamos gremiales, se implementará con el Banco Macro y ofrecerá tasas preferenciales. Integra un paquete de estímulo que incluye créditos a comercios.
- El plan busca aliviar a miles de trabajadores, reactivar el consumo local y dinamizar la economía de Salta con inversiones proyectadas en obra pública para el segundo semestre.
Los empleados públicos de Salta que atraviesan problemas financieros tendrán un importante alivio. El gobernador Gustavo Sáenz anunció una línea especial para reestructurar deudas con tasas preferenciales, destinada a trabajadores provinciales y municipales, en el marco de un paquete de medidas para impulsar la economía y sostener el consumo.
La iniciativa responde a un pedido realizado por los gremios estatales y busca facilitar la refinanciación de obligaciones financieras en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y dificultades económicas.
Cómo será la reestructuración de deudas para empleados públicos
Durante el anuncio, Sáenz explicó que la Provincia gestionó una línea especial de crédito para que los empleados públicos puedan reorganizar sus deudas en condiciones más favorables.
"Cumplimos con el compromiso asumido de garantizar, en este difícil contexto, el bienestar de quienes día a día sirven a nuestra provincia", sostuvo el mandatario al presentar la medida.
La operatoria será implementada junto con Banco Macro, que ofrecerá tasas preferenciales tanto para trabajadores que cobran sus haberes en la entidad como para aquellos que perciben sus salarios en otros bancos.
Qué beneficios ofrecerá Banco Macro
El gerente divisional de Banco Macro en Salta, Javier Lanusse, informó que el programa alcanzará a empleados provinciales y municipales con distintos niveles de mora.
Entre los beneficios anunciados se encuentran:
Reestructuración de deudas para clientes con entre 30 y 89 días de mora.
Refinanciación para quienes registren más de 90 días de atraso.
Tasas especiales para quienes cobran sus haberes en Banco Macro.
Posibilidad de acceder al beneficio incluso para trabajadores que operan con otras entidades bancarias.
Lanusse indicó además que el banco analizará la situación de quienes mantienen deudas en otras instituciones financieras para brindar alternativas de refinanciación.
Un paquete de medidas para reactivar la economía
El alivio financiero para los empleados públicos forma parte de un plan más amplio anunciado por el Gobierno provincial para estimular la actividad económica.
Entre las principales medidas se destacan:
Más de $1.000 millones en líneas de crédito para comercios y el sector turístico.
Créditos para capital de trabajo y financiamiento de inversiones.
Descuento de cheques con una tasa nominal anual del 19%.
Beneficios de consumo a través de Banco Macro, con descuentos del 20% al 30% en hoteles, gastronomía y comercios adheridos, además de seis cuotas sin interés.
También habrá mayor inversión en obra pública
Sáenz adelantó además que durante el segundo semestre la Provincia realizará una fuerte inversión en construcción para impulsar el empleo y la actividad económica.
"Entendemos que la obra pública y privada es un motor dinamizador indispensable para generar empleo genuino y reactivar la economía en cada rincón de nuestra provincia", afirmó.
El Gobierno provincial sostuvo que el objetivo del paquete de medidas es acompañar a los sectores más afectados por la caída del consumo, fortalecer a las empresas locales y brindar herramientas concretas para aliviar la situación financiera de miles de trabajadores salteños.