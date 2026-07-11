Repartidores de aplicaciones denuncian tasas de hasta 700% anual y ya deben casi $1 millón en promedio

El último informe del BCRA sobre Proveedores No Bancarios de Crédito señala que las empresas de la denominada "economía gig" pasaron a financiar a su propia fuerza laboral. El organismo registró que la cantidad de deudores vinculados a plataformas creció un 177% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y volvió a aumentar otro 122% durante 2025. Además, el saldo promedio de deuda de los monotributistas que trabajan mediante aplicaciones se ubicó cerca de $900.000, una cifra que ya se aproxima al millón de pesos.