El gobierno de Milei busca avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Los principales cambios

Otro de los ejes de la reforma será restringir la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional. Milei pretende eliminar o limitar al máximo los mecanismos que permiten asistir al Estado mediante emisión monetaria, una práctica que identifica como una de las principales causas de la inflación. En distintas oportunidades, el mandatario libertario sostuvo que esa prohibición debe quedar incorporada a la legislación para impedir que futuros gobiernos recurran nuevamente a ese instrumento.