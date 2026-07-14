El gobierno de Milei busca avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Resumen para apurados
- El gobierno de Milei enviará al Congreso este segundo semestre un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, buscando priorizar la estabilidad de la moneda.
- Alineado con el FMI, el proyecto busca revertir cambios de 2012 para prohibir que el BCRA financie al Tesoro mediante emisión, inspirándose en el modelo de independencia de Perú.
- Esta reforma pretende consolidar la desinflación a largo plazo, aunque generará un fuerte debate legislativo sobre el rol de la autoridad monetaria ante eventuales crisis financieras.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) será una de las principales iniciativas económicas que el gobierno de Javier Milei intentará llevar al Congreso nacional durante el segundo semestre. El proyecto, que responde a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), busca redefinir el funcionamiento de la autoridad monetaria, restringir el financiamiento del Tesoro mediante emisión y establecer como único mandato la preservación del valor de la moneda.
En la Casa Rosada sostienen que la iniciativa responde a uno de los ejes centrales del programa económico del libertario: fijar límites permanentes a la emisión monetaria y blindar por ley la estabilidad de precios.
El proyecto apunta a modificar, especialmente, el artículo que define los objetivos del Banco Central. La legislación vigente, reformada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, establece que la entidad debe promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. El oficialismo considera que ese esquema amplió excesivamente las funciones del organismo y otorgó mayor discrecionalidad a la política monetaria, consignó el diario "Ámbito".
La intención del gobierno libertario es volver a un mandato más acotado, con la estabilidad de precios como objetivo prioritario. En ese punto, Milei tomó como referencia la legislación peruana, que establece como finalidad principal del banco central preservar el valor de la moneda. En el oficialismo sostienen que ese diseño institucional contribuyó a que Perú mantuviera durante décadas niveles de inflación considerablemente más bajos que el promedio de América Latina, incluso atravesando sucesivas crisis políticas.
Los principales cambios
Otro de los ejes de la reforma será restringir la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional. Milei pretende eliminar o limitar al máximo los mecanismos que permiten asistir al Estado mediante emisión monetaria, una práctica que identifica como una de las principales causas de la inflación. En distintas oportunidades, el mandatario libertario sostuvo que esa prohibición debe quedar incorporada a la legislación para impedir que futuros gobiernos recurran nuevamente a ese instrumento.
La iniciativa también buscará fortalecer la independencia institucional del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). El objetivo es que las decisiones de política monetaria queden resguardadas de las necesidades fiscales del gobierno de turno y se establezcan reglas más rígidas para el funcionamiento de la autoridad monetaria.
Dentro del Gobierno nacional consideran, además, que la reforma implicará revisar buena parte de los cambios introducidos por la Ley 26.739, sancionada en 2012. Según la visión oficial, esa norma amplió las facultades del Banco Central, permitió un papel más activo en el financiamiento de políticas públicas y del Tesoro, y desdibujó el rol original de la entidad.
El debate, sin embargo, excede al oficialismo. Entre los economistas existe consenso sobre la necesidad de fortalecer la credibilidad del Banco Central, aunque no todos coinciden con el alcance de la reforma. Algunos consideran que concentrar el mandato exclusivamente en la estabilidad monetaria mejora la previsibilidad y reduce el riesgo inflacionario, mientras que otros advierten que limitar demasiado las funciones del organismo podría restarle herramientas para intervenir ante crisis financieras o actuar como prestamista de última instancia.
La reforma figura entre las metas estructurales del nuevo acuerdo con el FMI, por lo que el Gobierno busca avanzar con el proyecto durante este año junto con otras iniciativas vinculadas a su programa económico. En la Casa Rosada consideran que un nuevo marco legal para el Banco Central es un paso necesario para consolidar el proceso de desinflación y otorgar mayor previsibilidad al esquema macroeconómico.
Más allá de la discusión técnica, el tratamiento parlamentario tendrá un fuerte componente político, ya que el oficialismo deberá reunir las mayorías necesarias para aprobar una modificación que reabre el debate sobre el rol que debe cumplir el Banco Central en la Argentina.
Las definiciones de Adrián Ravier
Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier explicó que uno de los cambios centrales será establecer que "la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda".
"Es volver a la carta orgánica de 1992, donde decía que la misión primaria y fundamental del Banco Central era preservar el valor de la moneda", sostuvo.
Ravier recordó que en 2012 se modificó el artículo 3 de la Carta Orgánica para incorporar entre los objetivos de la entidad la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, y afirmó que ese cambio fue el origen del problema.
"Argentina pasó a ser más desigual, más pobre, perdió el crecimiento y la estabilidad monetaria. Creemos que es precisamente porque el Banco Central perdió su misión central, que debió haber sido preservar el valor del dinero", aseguró el portavoz.
El funcionario también cuestionó que la norma vigente establezca que el Banco Central debe actuar "en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno nacional", al considerar que esa disposición reduce la independencia de la entidad respecto del Poder Ejecutivo.