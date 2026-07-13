"Cantó el himno, habló, se dio la vuelta y se fue”, Sandra Mendoza, sobre Milei en Tucumán

Resumen para apurados
- La senadora Sandra Mendoza criticó la breve visita del presidente Javier Milei a Tucumán el 9 de julio, argumentando que debió quedarse más tiempo para conocer la región.
- Mendoza cuestionó que el mandatario solo cantara el himno y diera su discurso antes de irse, además de criticar un fuerte operativo de seguridad que priorizó a influencers.
- Este reclamo expone la tensión entre el gobierno nacional y las provincias por la falta de contacto territorial y el manejo de los protocolos oficiales en el interior.
La senadora nacional Sandra Mendoza se refirió a la Fiesta Patria del 9 de Julio y resaltó que Tucumán es la capital del país. Dijo que así quedó establecido por ley; antes había un decreto del ex presidente, Carlos Menem. "Si me hubiera gustado que el Presidente (Javier Milei) se quedara más tiempo en Tucumán, que tenga más contacto con la gente, que visite las economías regionales, que haga un recorrido", remarcó.
Mendoza insistió en que el jefe de Estado debería haber estado más tiempo para que "conozca cómo vivimos los tucumanos, de qué vivimos los tucumanos, porque este problema es económico. El país está mal y eso le daría un pantallazo más de cómo vive Tucumán, cómo es su economía, cuál es su fortaleza y ayudar más a Tucumán".
La legisladora nacional criticó la veloz visita oficial de Milei. "Me hubiera gustado que haga eso, pero apenas cantó el himno, dio su mensaje, se dio la vuelta y se fue. Eso para mí porque tendría que haberse quedado el domingo y recorrer y dialogar con la gente", resaltó.
Respecto del cordón de seguridad con un amplio vallado que impidió a muchos tucumanos de presenciar la ceremonia oficial hubo varias críticas. La senadora Mendoza también cuestionó esa decisión de la presidencia. "Se han excedido en los protocolos y había un sector dispuesto para los influencers de tik-tok y no para las autoridades de la provincia que podrían haber estado en ese lugar", aseguró.
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