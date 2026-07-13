"Cantó el himno, habló, se dio la vuelta y se fue”, Sandra Mendoza, sobre Milei en Tucumán

La senadora nacional Sandra Mendoza se refirió a la Fiesta Patria del 9 de Julio y resaltó que Tucumán es la capital del país. Dijo que así quedó establecido por ley; antes había un decreto del ex presidente, Carlos Menem. "Si me hubiera gustado que el Presidente (Javier Milei) se quedara más tiempo en Tucumán, que tenga más contacto con la gente, que visite las economías regionales, que haga un recorrido", remarcó.