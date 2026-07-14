Vencer a Inglaterra y llevar a Argentina a otra final: la escena que le falta a la gran película de Messi

Pero Messi no necesita copiar a Diego. Nunca lo necesitó porque él puede hacerlo a su manera. “Leo” puede ser el hombre que, 40 años después de aquella tarde en el Azteca, vuelva a conducir a Argentina a una victoria contra Inglaterra en una Copa del Mundo. No necesita meter un gol con la mano, no necesita gambetear a medio equipo rival y ni siquiera necesita hacer un gol. Pero puede ser el héroe que lleve a la Selección a otra final del mundo; tal vez por eso cueste tanto imaginar un final acá después de todo lo que hizo para llegar a este lugar.