Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Resumen para apurados
- Tuchel y Bellingham desataron una interna en la selección inglesa tras vencer a Noruega en Miami, al discrepar públicamente sobre el nivel del equipo antes de jugar ante Argentina.
- Tras ganar 2-1 con goles de Bellingham, Tuchel criticó el juego colectivo. El volante defendió el esfuerzo ante el rival, desatando debates entre referentes de la prensa inglesa.
- Esta inédita grieta divide al país y amenaza la armonía de Inglaterra previo a la semifinal frente a Argentina, donde buscarán alcanzar su primera final mundialista desde 1966.
La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026, lejos de traer tranquilidad, abrió una inesperada grieta dentro de los Tres Leones. Apenas consumado el sufrido triunfo por 2-1 sobre Noruega en Miami, el entrenador Thomas Tuchel sorprendió con una dura autocrítica sobre el rendimiento de su equipo. Sus palabras encontraron una respuesta inmediata de Jude Bellingham, el héroe de la jornada con los dos goles de la victoria, y desataron un debate que rápidamente se instaló en el fútbol inglés.
El cortocircuito se produjo cuando todavía resonaban los festejos por el pase a la semifinal frente a la Selección Argentina, que se disputará el miércoles en Atlanta. "El resultado es fantástico. Estar entre los últimos cuatro es increíble, pero no estoy satisfecho con el rendimiento", afirmó Tuchel apenas terminó el encuentro.
El técnico alemán profundizó su análisis y explicó los motivos de su malestar. "Nos complicamos muchísimo la vida. Fuimos descuidados, demasiado seguros, no lo suficientemente rápidos. Hoy tuvimos suerte", sostuvo, antes de remarcar que Inglaterra ya había mostrado un nivel mucho más alto durante el torneo.
"Nadie pone en duda el esfuerzo de los jugadores. Estoy impresionado por cómo superaron la adversidad, pero también soy entrenador de fútbol y creo que podemos jugar mejor", agregó en conferencia de prensa.
La respuesta de Bellingham
Las críticas no pasaron inadvertidas para Jude Bellingham. El mediocampista del Real Madrid, figura indiscutida del seleccionado inglés y autor del doblete que selló la clasificación, respondió con firmeza apenas unos minutos después del partido.
"Quizás él no sabe lo que es jugar en esas condiciones contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth. No son un equipo fácil", expresó ante las cámaras de ITV. El volante defendió la manera en que Inglaterra consiguió el triunfo y reivindicó el sacrificio del plantel.
"No se puede ganar todos los partidos con mil pases. A veces hay que ganar de forma sucia. Y eso fue exactamente lo que hicimos", afirmó. Más tarde intentó bajar el tono del intercambio, aunque mantuvo su respaldo a sus compañeros.
"Fue un partido agotador. Todos hicieron un enorme esfuerzo. Mi agradecimiento está con los jugadores que estuvieron en el campo haciendo un gran trabajo", completó.
Un debate que dividió a Inglaterra
La polémica no tardó en trasladarse a los estudios de televisión y a la prensa británica. Mientras algunos interpretaron que Bellingham había expuesto innecesariamente una diferencia con su entrenador en plena Copa del Mundo, varias leyendas del fútbol inglés respaldaron el análisis de Tuchel.
Alan Shearer fue uno de los más contundentes. "Ganaron por mentalidad. El problema es la calidad del juego. Necesitan jugar mejor", sostuvo.
Wayne Rooney coincidió con el entrenador alemán. "El rendimiento no fue bueno. Sin embargo, encontraron la manera de ganar. Thomas acertó plenamente. Lo importante era llegar a las semifinales y lo consiguieron", analizó.
Paradójicamente, ambos también reforzaron uno de los argumentos centrales de Bellingham: Inglaterra sufrió más de la cuenta ante un rival que por momentos fue superior. Noruega generó numerosas ocasiones, tuvo un gol anulado por el nuevo protocolo del VAR en una acción previa a un córner y hasta estrelló un remate en el travesaño. Sin embargo, los ingleses aprovecharon su eficacia y terminaron remontando el partido.
Kane buscó apagar el incendio
Quien intentó poner paños fríos fue Harry Kane. El capitán evitó alimentar la polémica, aunque reconoció que el equipo todavía tiene margen para crecer.
"Sabemos que podemos mejorar y sabemos que podemos jugar mejor", admitió el delantero del Bayern Múnich.
Kane también defendió a Tuchel y explicó que el mensaje del entrenador puertas adentro fue muy distinto al que luego transmitió públicamente.
"Tuchel sabe mejor que nadie que no es tan simple enfrentar a rivales fuertes. Está intentando sacar la mejor versión de nosotros y nosotros también sabemos que todavía podemos dar más", señaló.
Además, reveló que en el vestuario el técnico felicitó al plantel por la clasificación y les pidió disfrutar el momento antes de comenzar a preparar la semifinal.
Un desafío enorme ante Argentina
La discusión interna aparece en un momento clave para Inglaterra. Los Tres Leones volverán a disputar una semifinal mundialista por segunda vez en los últimos ocho años y buscarán alcanzar una final de la Copa del Mundo por primera vez desde 1966, cuando conquistaron el único título de su historia.