Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026, lejos de traer tranquilidad, abrió una inesperada grieta dentro de los Tres Leones. Apenas consumado el sufrido triunfo por 2-1 sobre Noruega en Miami, el entrenador Thomas Tuchel sorprendió con una dura autocrítica sobre el rendimiento de su equipo. Sus palabras encontraron una respuesta inmediata de Jude Bellingham, el héroe de la jornada con los dos goles de la victoria, y desataron un debate que rápidamente se instaló en el fútbol inglés.