Cara a cara: ¿a quién favorecen las estadísticas entre Inglaterra y Argentina?

Esa misma intermitencia se refleja en la evolución de los remates totales. Argentina, que acumula 98 tiros, muestra un volumen en constante crecimiento, sosteniendo picos de 22 intentos tanto en octavos como en cuartos de final, lo que demuestra que sabe desgastar y gatillar cuando el partido lo exige. Por el contrario, Inglaterra suma 94 remates pero con una alarmante irregularidad, ya que arrancó con el tanque lleno registrando 22 tiros frente a Croacia, pero la brújula se le perdió por completo en el mencionado duelo ante los mexicanos, donde apenas pudieron ensayar 6 remates en todo el juego.