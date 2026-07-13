Una voz tucumana en el Mundial: Mercedes Paz contó cómo se vive la previa de la semifinal ante Inglaterra
Resumen para apurados
- La extenista Mercedes Paz analiza en Atlanta la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, motivada por la histórica rivalidad de ambos países.
- Disfrutando de su primer Mundial, Paz recordó cuando compitió en Wimbledon en 1986 mientras Maradona hacía historia ante los ingleses, destacando la mística de este duelo.
- Prevé un choque definido por el desgaste físico tras 45 días de torneo, donde la fortaleza grupal de Argentina y la madurez de Messi serán claves para alcanzar la final.
Mercedes Paz todavía no llegó a Atlanta, pero ya vive la previa con la intensidad de una competencia que conoce como pocas. La ex tenista tucumana emprendió el viaje por tierra desde Nashville, una escala intermedia luego de acompañar a la Selección durante el Mundial, y se prepara para presenciar una semifinal cargada de historia: Argentina frente a Inglaterra.
“Es una emoción única, indescriptible. Yo nunca había vivido un Mundial en vivo y fue como mi regalo de 60 años, algo que planifiqué con mucha anticipación desde diciembre”, contó a LA GACETA . Según la tucumana, la experiencia superó cualquier expectativa, incluso después de haber pensado que el sueño podía terminar antes de tiempo. “Cuando íbamos 2-0 contra Egipto, honestamente dije: ‘se terminó acá’. Y bueno, esto lo estoy viviendo como gratis, como un extra”, relató.
Durante el recorrido por Estados Unidos, Mercedes quedó impactada por el fenómeno que genera la Selección Argentina y, especialmente, Lionel Messi. “Hay muchos argentinos y también muchos americanos con la camiseta de Messi en todas sus versiones: la del Barcelona, la de Miami, la de la Selección. Uno hace una reflexión y dice: es increíble lo que la Selección y Messi generan para todo el mundo”, señaló.
De cara al duelo ante Inglaterra, la ex número dos del tenis argentino reconoció que el equipo todavía puede mejorar desde lo futbolístico, aunque resaltó una virtud que considera determinante. “Mi refrán cuando era tenista era: ‘ganamos, después corregimos’. Creo que la Selección está cumpliendo eso. No se está jugando bien, pero como grupo humano veo que se les hace muy difícil a los rivales ganarles justamente por esa unión, por ese sentido de equipo y por los talentos individuales que tiene”, analizó.
La cabeza en un partido especial
Como deportista de alto rendimiento, Paz conoce el peso de los partidos donde la presión y el contexto pueden jugar un papel fundamental. Por eso destacó la tarea de Lionel Scaloni para mantener al plantel enfocado ante un encuentro que trasciende lo deportivo.
“Si tu líder, tu guía, te va sacando esa presión de decir ‘no nos olvidemos que esto es un partido de fútbol’, ayuda mucho. Porque acá se juega una semifinal, la gloria, todo un contexto emocional”, explicó.
También tuvo palabras elogiosas para Messi, a quien definió como un líder en un momento de madurez plena. “Tiene una madurez personal, emocional y deportiva enorme. Esta mezcla de generaciones ve en él una entrega total, de un tipo que lo ganó todo y que va solamente por la gloria”.
Para Paz, aunque el enfrentamiento contra Inglaterra tiene una carga histórica enorme para los hinchas, los jugadores tienen otra mirada. “Creo que la hinchada está más pendiente de lo que significa un Argentina-Inglaterra, pero los jugadores piensan mucho más en la gloria, en la instancia. Si al inicio del torneo nos decían que íbamos a estar en semifinales, todos lo firmábamos”, afirmó.
El desgaste y la batalla física
La ex tenista también puso el foco en un aspecto que puede ser clave: el desgaste acumulado después de más de un mes de competencia.
“Hace 45 días que están en una concentración intensa y eso no es menor. Se suma la motivación, el desgaste físico y el hambre de gloria”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que Inglaterra también llega con una exigencia importante, después de atravesar distintos escenarios y condiciones climáticas durante el torneo.
“Creo que el tema físico va a jugar un montón. Inglaterra viene de jugar con altura, después pasar al calor. El cuerpo va acumulando todo eso”, explicó.
El recuerdo de Wimbledon y la rivalidad con Inglaterra
Mercedes Paz también recordó una experiencia personal que la conecta con esta rivalidad. En 1986, mientras disputaba Wimbledon, vivió el Mundial que quedó marcado por el duelo entre Argentina e Inglaterra.
“Estuve jugando Wimbledon el año que Maradona hizo el gol contra los ingleses. Me acuerdo que lo vi con Martina Navratilova y Chris Evert. Fue algo muy lindo”, recordó.
Incluso contó que en algunas oportunidades salió a competir con los colores argentinos en territorio inglés. “Me pasaba en Wimbledon con la camiseta de Argentina. El público del tenis es muy educado, pero alguna reacción negativa siempre conseguía. Uno estaba súper orgulloso”, relató.
A diferencia del fútbol, donde la pasión domina cada rincón, Paz explicó que el tenis tiene otra dinámica. “El fútbol es mucho más pasional. En el tenis es más individual. Acá creo que va a haber dos batallas: la de la tribuna y la de los deportistas”, señaló.
Sobre sus rivales inglesas durante su carrera, recordó una característica particular: “Eran mucho más frías. Hay un contraste de personalidad. El inglés es más frío, pero los deportistas van a estar enfocados en dar su máximo rendimiento”.
“Estoy disfrutando cada etapa, cada partido. Ojalá no suframos tanto”, cerró entre risas Mercedes, con la ilusión intacta de volver a celebrar una clasificación argentina a la final.