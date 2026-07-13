Una voz tucumana en el Mundial: Mercedes Paz contó cómo se vive la previa de la semifinal ante Inglaterra

De cara al duelo ante Inglaterra, la ex número dos del tenis argentino reconoció que el equipo todavía puede mejorar desde lo futbolístico, aunque resaltó una virtud que considera determinante. “Mi refrán cuando era tenista era: ‘ganamos, después corregimos’. Creo que la Selección está cumpliendo eso. No se está jugando bien, pero como grupo humano veo que se les hace muy difícil a los rivales ganarles justamente por esa unión, por ese sentido de equipo y por los talentos individuales que tiene”, analizó.