“Sálvanos, Lionel”: la imagen viral de Messi como un héroe escocés antes de enfrentar a Inglaterra

La elección de William Wallace no es casual. Fue uno de los principales líderes de la Primera Guerra de Independencia de Escocia frente a la ocupación inglesa a finales del siglo XIII y su figura permanece como un símbolo de la resistencia escocesa. Por eso, la caracterización de Messi explotó en las redes y trasladó al Mundial una rivalidad histórica que excede ampliamente al fútbol.