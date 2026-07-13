“Sálvanos, Lionel”: la imagen viral de Messi como un héroe escocés antes de enfrentar a Inglaterra

Resumen para apurados
- Antes de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra en Atlanta, se viralizó una imagen de IA que muestra a Lionel Messi como el héroe escocés William Wallace.
- El montaje simula una portada del diario escocés The National y apoya a Argentina para evitar un festejo inglés, basándose en la histórica rivalidad futbolística desde 1872.
- El fenómeno demuestra la trascendencia global de Messi, cuya figura canaliza rivalidades históricas y tensiones culturales en la previa de un partido clave para el torneo.
A dos días de la semifinal entre la selección argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la escena internacional. Esta vez, una imagen creada con inteligencia artificial comenzó a circular con fuerza en las redes sociales: el capitán aparece caracterizado como William Wallace, histórico héroe escocés, acompañado por un particular pedido: “Sálvanos, Lionel”.
La imagen simula ser una portada del diario escocés The National y presenta a Messi como la esperanza para evitar que Inglaterra alcance una nueva final mundialista. “No podemos aguantar otros 60 años de ellos presumiendo con esto”, agrega el montaje en referencia al único título conquistado por los ingleses, en 1966. La publicación rápidamente se viralizó en la previa del duelo que se disputará el miércoles en Atlanta.
La elección de William Wallace no es casual. Fue uno de los principales líderes de la Primera Guerra de Independencia de Escocia frente a la ocupación inglesa a finales del siglo XIII y su figura permanece como un símbolo de la resistencia escocesa. Por eso, la caracterización de Messi explotó en las redes y trasladó al Mundial una rivalidad histórica que excede ampliamente al fútbol.
La histórica rivalidad que explica la imagen viral de Messi
Escocia e Inglaterra protagonizan la rivalidad más antigua del fútbol internacional: se enfrentaron por primera vez en 1872. Desde entonces, vencer al denominado “Auld Enemy” -el Viejo Enemigo- adquirió un valor especial para los escoceses. Uno de los capítulos más recordados ocurrió en 1967, cuando Escocia derrotó 3-2 en Wembley al vigente campeón del mundo y sus hinchas se proclamaron informalmente “campeones mundiales”.
Ahora, la selección argentina quedó inesperadamente en el medio de esa histórica disputa. Después de superar a Suiza en tiempo extra y meterse entre los cuatro mejores del Mundial, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final. Y desde Escocia ya eligieron de qué lado ubicarse: con Messi transformado en William Wallace, la imagen viral resume un deseo en apenas dos palabras: “Sálvanos, Lionel”.