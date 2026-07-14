Argentina vs. Inglaterra: la Plaza Temática de Tucumán volverá a ser el Punto Mundialista para alentar a la Selección
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán instalará nuevamente una pantalla gigante en la Plaza Temática para seguir la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. Habrá juegos, premios, feria gastronómica y actividades para toda la familia desde las 14.
Resumen para apurados
- El Municipio de Tucumán pondrá una pantalla gigante en la Plaza Temática este miércoles 15 de julio para transmitir la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra.
- Desde las 14:00 habrá juegos, sorteos y gastronomía. El municipio coordinó un operativo de seguridad con la policía para garantizar que el encuentro familiar se viva en paz.
- La iniciativa busca afianzar la plaza como punto de encuentro social y turístico, promoviendo la unión comunitaria mientras Argentina busca clasificar a la gran final mundial.
La Plaza Temática de San Miguel de Tucumán volverá a convertirse este miércoles 15 de julio en el gran Punto Mundialista para acompañar a la Selección Argentina en la semifinal de la Copa del Mundo frente a Inglaterra.
La propuesta, organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, invita a vecinos y turistas a reunirse en la esquina de Congreso y San Lorenzo para vivir el encuentro en pantalla gigante, con actividades recreativas y una amplia oferta gastronómica.
A qué hora comienza el Punto Mundialista en la Plaza Temática
Las actividades comenzarán a las 14, dos horas antes del inicio del partido, previsto para las 16.
Durante la previa habrá:
Juegos y trivias sobre la Selección Argentina.
Sorteos de pelotas y camisetas.
Miniferia gastronómica.
Puesto del Mega Eco Canje Mundial, donde los asistentes podrán intercambiar residuos reciclables por obsequios.
Pantalla gigante y sillas para seguir el encuentro con mayor comodidad.
La iniciativa busca que familias, grupos de amigos y turistas puedan compartir la emoción de una nueva presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni en un espacio público.
La Plaza Temática, una cábala para los hinchas tucumanos
La subsecretaria de Cultura municipal, Ana Lía Carbonell, explicó que el evento regresará al lugar donde comenzaron las transmisiones durante el Mundial.
"Para este Punto Mundialista hemos decidido hacerlo en la Plaza Temática, el lugar de inicio, donde empezó todo por cábala, así que esperamos que nos acompañen", expresó.
La funcionaria recordó que desde las 14 habrá juegos, trivias, feria gastronómica y sorteos para los asistentes.
"Vamos a estar con juegos, con feria gastronómica, distintas trivias y también vamos a rifar pelotas y remeras", adelantó.
Una propuesta para vecinos y turistas
Carbonell señaló que la propuesta fue impulsada por la intendenta Rossana Chahla con el objetivo de generar un espacio de encuentro para acompañar a la Selección Argentina durante el Mundial.
"Esto es una idea de la doctora Rossana Chahla para que tanto vecinos como turistas puedan vivir el Mundial. Los esperamos desde las 14 en esta plaza que ya es tradicional para nosotros. Esperemos ganar de nuevo y seguir participando de esta fiesta para todos los argentinos", afirmó.
Convocan a vivir una fiesta en paz
Desde el Municipio también solicitaron que los festejos se desarrollen con responsabilidad y respeto.
Según informó Carbonell, durante toda la jornada habrá un operativo de seguridad con participación de la Patrulla de Protección Ciudadana y de la Policía, para garantizar que el evento transcurra con normalidad.
Además, invitó a los hinchas a asistir con camisetas, banderas y bufandas celestes y blancas para alentar a la Albiceleste en busca de un lugar en la gran final del Mundial.