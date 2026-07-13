Los argumentos de Inglaterra para poner a prueba todo lo que Argentina aún no pudo corregir
Kane, Bellingham, Rice y Saka conforman el ataque más complejo que enfrentará la “Scaloneta” en este torneo. Las claves de una semifinal que obligará a Scaloni a encontrar el equilibrio que buscó durante todo el Mundial.
Resumen para apurados
- Argentina e Inglaterra disputarán la semifinal del Mundial de fútbol en Atlanta para definir al finalista, un duelo que pondrá a prueba las debilidades defensivas de la Selección.
- El equipo de Scaloni llega con dudas tras mostrar desajustes defensivos ante rivales menores, mientras que Inglaterra cuenta con figuras en gran nivel como Kane y Bellingham.
- Este partido definirá si la Scaloneta logra el equilibrio táctico necesario para revalidar su liderazgo mundial o si la jerarquía física inglesa se impone rumbo a la final.
A esta altura del Mundial ya no existen los rivales accesibles, los partidos para corregir sobre la marcha ni los juegos en los que un error puede quedar simplemente como una advertencia. Argentina llegó hasta las semifinales y, por primera vez desde que comenzó el torneo, tendrá enfrente a un equipo con suficientes argumentos para castigar casi todas esas dudas que todavía no terminó de resolver.
Más allá de que tenga a figuras como Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka y una generación de futbolistas acostumbrados a competir cada semana en los escenarios más exigentes del planeta, Inglaterra parece diseñada para atacar varios de los lugares en los que Argentina todavía no consiguió sentirse completamente segura. Por eso la semifinal será, probablemente, el examen táctico más complejo de todo el Mundial para la “Scaloneta”.
El primer problema que aparece parece ser Kane, que puede vivir dentro del área, pero también sabe abandonarla. Retrocede, arrastra a los centrales, recibe entre líneas y convierte cada movimiento en una pregunta para la defensa rival. Si un marcador central lo sigue, libera el espacio a su espalda. Si nadie sale a buscarlo, puede girar y conducir. Y cuando eso ocurre, aparecen los demás.
Bellingham es probablemente uno de los futbolistas que mejor interpreta los espacios que se abren delante suyo. Tiene potencia para romper líneas, técnica para jugar en espacios reducidos y una capacidad extraordinaria para aparecer dentro del área sin necesidad de partir desde allí. La sociedad entre los movimientos de Kane y las llegadas de Bellingham puede convertirse en uno de los grandes problemas que deberá resolver Scaloni. Eso sí; no será el único.
Argentina mostró durante este Mundial algunas dificultades cuando el equipo quedó demasiado largo. Le ocurrió contra Jordania, Cabo Verde y Egipto. Cuando la presión no fue coordinada y el rival logró superar la primera línea, aparecieron metros demasiado grandes entre los mediocampistas y los defensores. Inglaterra tiene futbolistas especialmente preparados para aprovechar exactamente ese escenario.
Rice puede recuperar y lanzar, Bellingham puede conducir, Saka tiene desequilibrio para atacar desde la banda y Kane posee la inteligencia suficiente para elegir dónde debe aparecer en cada jugada.
Leandro Paredes apareció como una respuesta importante para devolverle equilibrio al medio campo, pero frente a Inglaterra probablemente necesite ayuda. Principalmente para recuperar la pelota, pero también para evitar que cada pérdida argentina se transforme en una transición con metros para recorrer.
Eso sí, Argentina necesita protegerse sin renunciar a lo que mejor sabe hacer. Si acumula demasiados futbolistas de contención, corre el riesgo de alejar a Lionel Messi del arco y perder creatividad. Pero si libera demasiadas piezas hacia adelante, puede dejarle a Inglaterra el escenario que más le conviene. El equilibrio que Scaloni buscó durante todo el Mundial volverá a estar en discusión justo cuando el torneo ya no ofrece tiempo para encontrarlo.
Inglaterra también deberá cuidarse de Argentina
También habrá otra batalla decisiva por los costados. La “Scaloneta” todavía no terminó de encontró una respuesta definitiva en el lateral derecho. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel no consiguieron apropiarse completamente del puesto. Para colmo, Inglaterra tiene velocidad, desequilibrio y futbolistas capaces de transformar un duelo individual en una ventaja colectiva. Sin embargo, Inglaterra también deberá preocuparse.
Detrás de su intensidad y de la cantidad de futbolistas que puede involucrar en ataque aparecen espacios, cuando adelanta sus laterales y lleva gente hacia campo rival, puede quedar expuesta si pierde la pelota.
Si la Selección logra superar la primera presión, tendrá metros para correr. Si consigue encontrar a Messi de frente y con tiempo para levantar la cabeza, los extremos y los delanteros podrán atacar una defensa obligada a retroceder. Por eso el partido puede jugarse en una frontera muy fina.
Inglaterra intentará llevarlo hacia la intensidad, los duelos físicos y las transiciones; Argentina buscará gobernarlo desde la pelota, encontrar a Messi y evitar que cada pérdida se transforme en una carrera desesperada hacia su propio arco.
Los ingleses serán, probablemente, el rival más completo que Argentina haya enfrentado hasta ahora. Por eso, para volver a jugar una final, la Selección deberá demostrar que fue capaz de aprender de cada una de las señales de alerta que aparecieron durante el camino.