Los argumentos de Inglaterra para poner a prueba todo lo que Argentina aún no pudo corregir

Bellingham es probablemente uno de los futbolistas que mejor interpreta los espacios que se abren delante suyo. Tiene potencia para romper líneas, técnica para jugar en espacios reducidos y una capacidad extraordinaria para aparecer dentro del área sin necesidad de partir desde allí. La sociedad entre los movimientos de Kane y las llegadas de Bellingham puede convertirse en uno de los grandes problemas que deberá resolver Scaloni. Eso sí; no será el único.