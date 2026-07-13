El polémico pronóstico de una figura inglesa antes de la semifinal con Argentina: "Lo vamos a mandar a dormir a Messi"

La cuenta regresiva para el choque del miércoles entre Argentina e Inglaterra, en Atlanta ya empezó a jugarse fuera de la cancha. Mientras ambos seleccionados ultiman detalles para una semifinal cargada de historia, en el conjunto inglés las opiniones de ex futbolistas y referentes del seleccionado nacional comenzaron a multiplicarse. La más resonante fue la de Joe Cole, quien no dudó en desafiar públicamente a Lionel Messi.