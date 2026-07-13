El polémico pronóstico de una figura inglesa antes de la semifinal con Argentina: "Lo vamos a mandar a dormir a Messi"

Resumen para apurados
- El exfutbolista inglés Joe Cole afirmó que Inglaterra "mandará a dormir" a Lionel Messi el próximo miércoles en Atlanta, previo a la semifinal del Mundial 2026.
- Durante un programa de Netflix Sports, Cole confió en el triunfo inglés y desafió a Messi, un cambio de discurso respecto de sus elogios previos hacia el capitán argentino.
- Esta declaración reaviva la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra y eleva la tensión de cara al trascendental partido que definirá al finalista del Mundial.
La cuenta regresiva para el choque del miércoles entre Argentina e Inglaterra, en Atlanta ya empezó a jugarse fuera de la cancha. Mientras ambos seleccionados ultiman detalles para una semifinal cargada de historia, en el conjunto inglés las opiniones de ex futbolistas y referentes del seleccionado nacional comenzaron a multiplicarse. La más resonante fue la de Joe Cole, quien no dudó en desafiar públicamente a Lionel Messi.
Durante un programa de Netflix Sports, en el que compartió la mesa con Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, todos exintegrantes de la selección inglesa, Cole dejó una frase que rápidamente recorrió el mundo.
"Bueno, habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%", afirmó el exvolante de Chelsea y Liverpool cuando fue consultado sobre cómo detener al capitán argentino. Sus compañeros intentaron bajarle el tono a la declaración y le advirtieron que podía terminar jugando en su contra si Messi volvía a firmar una actuación memorable.
"Joe Cole":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 12, 2026
Por sus comentarios sobre Lionel Messi y el partido de Inglaterra contra la Selección Argentina pic.twitter.com/QBGl4aw4pc
"No digas eso. Lo diremos en ocho meses", le respondieron entre risas. Sin embargo, Cole no retrocedió y fue aún más lejos con su pronóstico. "Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la final del Mundial", sentenció con total confianza.
Confianza inglesa, pero con respeto por Argentina
En el mismo debate, Micah Richards también se mostró optimista respecto de las posibilidades del conjunto dirigido por Thomas Tuchel, aunque reconoció que Argentina representa uno de los rivales más difíciles del torneo.
"Son mañosos y ganadores", describió al equipo de Lionel Scaloni, antes de explicar por qué cree que Inglaterra tiene argumentos para imponerse. "Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos", sostuvo.
Un cambio de discurso sobre Messi
Las declaraciones de Cole llamaron especialmente la atención porque, en más de una oportunidad, había ubicado a Messi por encima de Cristiano Ronaldo en el debate sobre el mejor futbolista de todos los tiempos.
Antes del inicio de este Mundial, incluso había elogiado al rosarino con una frase que tuvo gran repercusión. "Creo que Cristiano Ronaldo probablemente se golpea la cabeza en la almohada por la noche y piensa: 'Ojalá fuera tan bueno como Messi'. Messi es el único que lo ha conseguido todo. Es el único que duerme bien", había dicho entonces.
Gary Neville también dejó su mirada
Otro exintegrante de la selección inglesa que analizó el cruce fue Gary Neville. En su caso, los cuestionamientos no apuntaron a Messi, sino a la dupla central integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez.
"Romero y Lisandro Martínez parecen regalar un gol en cada partido. Después los ves otra vez marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes. Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble", comentó.
El hoy comentarista cerró su análisis con una definición tan crítica como elogiosa. "Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo", concluyó.