Argentina - Inglaterra: El clásico juvenil que "Dibu" Martínez vio desde el banco
En el Mundial Sub 20 de Colombia, la "Albiceleste" y los británicos aburrieron a todos con un pálido 0 a 0. A 15 años de aquel cruce, la planilla esconde una joya: el arquero campeón del mundo fue suplente en un equipo que tuvo a Pezzella, Tagliafico y el "Tucu" Pereyra en cancha.
Resumen para apurados
- Argentina e Inglaterra empataron 0-0 en el Mundial Sub-20 de Colombia en 2011 con 'Dibu' Martínez como suplente, un lejano antecedente antes de la semifinal del Mundial 2026.
- El DT Walter Perazzo alineó como titular al arquero Esteban Andrada, acompañado en la defensa por Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico, futuros campeones del mundo en Qatar.
- El recuerdo evidencia el proceso de evolución de las figuras de la Selección, que pasaron de la suplencia en juveniles a protagonizar la semifinal del Mundial de mayores 2026.
A dos días del gran partido frente a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, los hinchas imaginan a Emiliano "Dibu" Martínez en la escena: visualizan tensión, duelos psicológicos, penales atajados y un protagonismo absoluto. Sin embargo, hubo una época donde el guardián de la "Scaloneta" era apenas un proyecto de arquero que debía mirar el clásico de los clásicos sentado entre los suplentes, esperando una oportunidad que tardaría años en llegar.
1 de agosto de 2011. En el Grupo F del Mundial Sub 20 de Colombia, las selecciones de Argentina e Inglaterra se vieron las caras por la segunda fecha en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. El partido, lejos de la épica histórica de los cruces mayores, quedó registrado en las crónicas de la época como un aburrido e insípido 0 a 0. Pero mirado a la distancia, las planillas oficiales de aquella noche son una verdadera mina de oro.
El arco de Andrada y la muralla de campeones
En aquel equipo dirigido por Walter Perazzo, el dueño indiscutido del arco era Esteban Andrada (por entonces en Lanús). "Dibu" Martínez, que ya militaba en las juveniles del Arsenal inglés, debió conformarse con vestir la camiseta número 21 en el banco de relevos.
Lo llamativo es ver a quiénes tenía Andrada acompañándolo en las tareas defensivas. Dos nombres que hoy son eternos en el fútbol argentino raspaban y salían jugando en ese torneo: Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico. La columna vertebral de los futuros campeones del mundo ya se estaba forjando sobre el césped colombiano. Junto a ellos completaban la defensa Leandro González Pirez y Hugo Nervo.
El toque tucumano en el mediocampo y las armas de ataque
El partido fue trabado, físico y con pocas luces en las áreas. En el círculo central, el encargado de darle dinámica y juego a la "Albiceleste" fue el tucumano Roberto Pereyra, quien por esos días daba sus primeros pasos en River antes de dar el salto a Europa.
Arriba, Argentina tenía nombres que metían miedo en la previa pero que esa noche chocaron contra el cerrojo británico: Erik Lamela, Juan Manuel Iturbe y Facundo "Chucky" Ferreyra. A pesar de los ingresos de Matías Laba y Martín Luque en el segundo tiempo, romper el cero fue una misión imposible.
Por el lado de Inglaterra, el arquero titular fue Jack Butland, quien años más tarde se daría el gusto de integrar los planteles de la selección mayor inglesa en la Eurocopa 2012 y el Mundial de Rusia 2018. El resto del equipo británico estaba compuesto por futbolistas de un corte muy físico, típicos de la escuela inglesa de ese momento, como Adam Smith, Saido Berahino y Matthew Phillips.
Los caminos cruzados: De la eliminación a Salah
El destino de ambas selecciones en ese Mundial de 2011 terminó siendo dispar, aunque ninguna pudo alzar el trofeo (quedaría en manos de Brasil).
Inglaterra tuvo un paso deslucido: se arrastró en la fase de grupos con tres empates consecutivos sin goles y terminó quedando eliminada en los octavos de final tras perder 1 a 0 contra Nigeria, despidiéndose del torneo sin poder marcar un mísero gol en cuatro partidos.
Argentina, en tanto, avanzó como líder de grupo. En los octavos de final, la Selección logró un triunfo por 2 a 1 ante Egipto. ¿El detalle? El único gol del equipo africano esa tarde lo marcó un jovencísimo extremo que ya empezaba a llamar la atención del planeta fútbol: Mohamed Salah. La aventura nacional terminaría en los cuartos de final, tras caer por penales ante Portugal.
Aquella noche en Medellín, el clásico juvenil no dejó goles ni grandes jugadas para el recuerdo. Pero demostró que los grandes imperios futbolísticos se construyen desde la paciencia: mientras Pezzella, Tagliafico y el "Tucu" Pereyra batallaban en la cancha, el "Dibu" Martínez tomaba nota desde el banco, esperando el momento exacto para convertirse en el dueño de la historia.
Formaciones del partido:
Argentina (0): Esteban Andrada; Hugo Martín Nervo, Leandro González Pirez, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico; Roberto Pereyra, Alan Ruiz, Adrián Martínez; Juan Manuel Iturbe, Erik Lamela, Facundo Ferreyra. DT: Walter Perazzo. (Ingresaron: Matías Laba y Martín Luque. Quedó en el banco: Emiliano Martínez).
Inglaterra (0): Jack Butland; Adam Smith, Blair Adams, Nathan Baker, Reece Wabara; Billy Knott, Jason Lowe, Reece Brown; Saido Berahino, Callum McManaman, Matthew Phillips. DT: Brian Eastick.