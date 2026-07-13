Argentina - Inglaterra: El clásico juvenil que "Dibu" Martínez vio desde el banco

1 de agosto de 2011. En el Grupo F del Mundial Sub 20 de Colombia, las selecciones de Argentina e Inglaterra se vieron las caras por la segunda fecha en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. El partido, lejos de la épica histórica de los cruces mayores, quedó registrado en las crónicas de la época como un aburrido e insípido 0 a 0. Pero mirado a la distancia, las planillas oficiales de aquella noche son una verdadera mina de oro.