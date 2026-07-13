Argentina - Inglaterra: Cuando Scaloni, Aimar y Samuel eliminaron a Owen de un Mundial

Inglaterra, que contaba en sus filas con figuras de la talla de Kieron Dyer (mundialista en 2002) y Danny Murphy (seis títulos con el Liverpool), sintió el impacto. El mediocampo argentino, sostenido por el equilibrio de Diego Markic y Esteban Cambiasso, empezó a manejar los tiempos a su antojo. A los 26 minutos llegó la obra de arte de la noche: Pablo Aimar inventó una doble pared deliciosa, a pura velocidad y precisión con Bernardo Romeo, para definir con clase y estirar la ventaja a un 2 a 0 que parecía letal. Un jovencísimo Michael Owen, que había hecho tres goles en la fase de grupos, miraba con impotencia cómo los enganches argentinos desarticulaban a su defensa.