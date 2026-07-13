Argentina - Inglaterra: Cuando Scaloni, Aimar y Samuel eliminaron a Owen de un Mundial

Resumen para apurados
- En la previa de la semifinal de 2026, se evoca el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial Sub-20 de Malasia 1997, donde jugaron Scaloni, Aimar y Samuel.
- El equipo de Pekerman ganó 2 a 1 con goles de Riquelme y Aimar. La firmeza de Samuel y el ingreso de Scaloni fueron claves para resistir el descuento y neutralizar a Michael Owen.
- Este antecedente resalta la experiencia del cuerpo técnico argentino para enfrentar duelos decisivos ante Inglaterra, sumando mística a la semifinal del Mundial 2026.
La histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra sumará un nuevo capítulo este miércoles en la semifinal del Mundial 2026.
Aunque los legendarios duelos de 1966, 1986 y 1998 son la base de la gran mayoría de los recuerdos, hubo otros episodios que vuelven a salir a la luz en la previa del gran clásico.
Los conductores
El cuerpo técnico que hoy desvela a todo un país planificando la semifinal ante Inglaterra ya sabe, en carne propia, lo que significa ganarle un partido de vida o muerte al rival de toda la vida. Mucho antes de ponerse el traje de estrategas, de levantar la Copa del Mundo en Qatar y de guiar los hilos de la "Scaloneta", Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel tuvieron que ponerse los pantalones cortos para frenar a la que asomaba como la próxima generación dorada del fútbol británico.
Fue el 26 de junio de 1997, en el Estadio Shah Alam de Malasia. Por los octavos de final del Mundial Sub 20, la Selección juvenil dirigida por José Pekerman dio una auténtica muestra de carácter y fútbol ante un combinado inglés repleto de nombres que, apenas unos años después, serían estrellas indiscutidas de la Premier League y de la selección mayor.
Un arranque furioso
Argentina no salió a ver qué pasaba. Fiel al estilo impuesto por Pekerman y Hugo Tocalli, el equipo copó la mitad de la cancha desde el pitazo inicial. Apenas corrían 10 minutos de juego cuando el árbitro sancionó penal para la "Albiceleste". Con la frialdad que lo caracterizaría toda su carrera, Juan Román Riquelme acomodó la pelota y la mandó al fondo de la red custodiada por David Lucas.
Inglaterra, que contaba en sus filas con figuras de la talla de Kieron Dyer (mundialista en 2002) y Danny Murphy (seis títulos con el Liverpool), sintió el impacto. El mediocampo argentino, sostenido por el equilibrio de Diego Markic y Esteban Cambiasso, empezó a manejar los tiempos a su antojo. A los 26 minutos llegó la obra de arte de la noche: Pablo Aimar inventó una doble pared deliciosa, a pura velocidad y precisión con Bernardo Romeo, para definir con clase y estirar la ventaja a un 2 a 0 que parecía letal. Un jovencísimo Michael Owen, que había hecho tres goles en la fase de grupos, miraba con impotencia cómo los enganches argentinos desarticulaban a su defensa.
El descuento inglés y el ingreso de Scaloni
El complemento trajo complicaciones. Al inicio del segundo tiempo, a los 49', Jamie Carragher (mundialista en 2006 y 2010 y campeón de Europa con el Liverpool) saltó más alto que todos y, de cabeza, anotó el descuento para Inglaterra. El partido se picó, se volvió físico y los británicos empezaron a empujar con pelotazos cruzados buscando el empate.
Fue ahí donde Pekerman leyó el partido a la perfección y mandó a la cancha la dosis de temperamento que el equipo necesitaba. Diego Quintana dejó su lugar y Lionel Scaloni ingresó para jugar todo el segundo tiempo. Ubicado sobre el sector derecho, el actual DT de la Mayor aportó la garra, el despliegue y la disciplina táctica necesaria para tapar las subidas inglesas y morder en cada pelota dividida.
Mientras Scaloni batallaba en la banda, abajo el que bancaba los trapos era Walter Samuel. Junto a Leandro Cufré, Diego Placente y Juan José Serrizuela, armaron una muralla inexpugnable para desactivar los intentos desesperados de Inglaterra. El triunfo 2 a 1 jamás volvió a correr peligro real.
Aquella noche en Malasia, la Selección no solo eliminó al rival clásico, sino que pavimentó el camino hacia el título del mundo (el segundo de la era Pekerman). 29 años después, los mismos protagonistas que sufrieron y festejaron adentro de la cancha son los que hoy buscan repetir la historia.
Argentina (2): Cristian Muñoz; Juan José Serrizuela, Leandro Cufré, Walter Samuel, Diego Placente; Esteban Cambiasso, Diego Markic, Juan Román Riquelme, Pablo Aimar; Diego Quintana, Bernardo Romeo. DT: José Pekerman. (Ingresaron Lionel Scaloni, Fabián Cubero y Martín Perezlindo).
Inglaterra (1): David Lucas; Jason Crowe, John Curtis, Ronnie Wallwork, Jamie Carragher, Mark Jackson; Kieron Dyer, Danny Murphy, Jody Morris, Ritchie Humphreys; Michael Owen. DT: Ted Powell. (Ingresó Jason Euell).