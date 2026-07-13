El amistoso olvidado en el que Beccacece dirigió a Julián Álvarez, Almada y Medina contra Inglaterra

El enganche de Boca Gonzalo Maroni había adelantado a la "Albiceleste" a los 36 minutos, pero los ingleses, con el actual mundialista Marc Guehi como titular dieron vuelta el marcador en el complemento, gracias a un tanto de Ian Poveda y un gol en contra de Nehuén Pérez. Más allá de la derrota, aquel "amistoso olvidado" en tierras inglesas terminó sirviendo como enseñanza para una camada de futbolistas que hoy camina por la elite del fútbol mundial.