Copa del Mundo

El amistoso olvidado en el que Beccacece dirigió a Julián Álvarez, Almada y Medina contra Inglaterra

El predio del Manchester City fue testigo de un cruce invisible que hoy vuelve a salir a la luz. En la antesala del clásico en la semifinal mundialista, tres de los futbolistas que hoy defienden la camiseta albiceleste en la gran cita tuvieron su primer choque ante los creadores del fútbol.

DERROTA. Leonardo Balerdi se resigna, tras el gol de Ian Poveda para Inglaterra.
DERROTA. Leonardo Balerdi se resigna, tras el gol de Ian Poveda para Inglaterra. @TheFA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En marzo de 2018, un combinado juvenil argentino dirigido por Beccacece y con figuras como Julián Álvarez enfrentó en un amistoso a Inglaterra Sub-18 en Manchester.
  • Ocurrió en el predio del Manchester City mientras la selección mayor entrenaba allí. El equipo cayó 2-1, con Almada ingresando y Julián Álvarez esperando en el banco.
  • El partido recobra relevancia en la antesala de un cruce clave ante Inglaterra, destacando el proceso formativo de futbolistas que hoy brillan en la élite del fútbol mundial.
Resumen generado con IA

En marzo de 2018, mientras la selección argentina de Jorge Sampaoli se preparaba en Manchester para enfrentar a Italia, un combinado juvenil argentino disputó un amistoso de preparación frente a la Sub-18 de Inglaterra en el predio del Manchester City. Aquel equipo, dirigido tácticamente por Sebastián Beccacece, cayó por 2-1, pero el resultado quedó como una simple anécdota al repasar los nombres de la planilla oficial.

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En el once titular de aquella tarde estuvo Facundo Medina, jugando como central en un partido sumamente físico. Con el encuentro cuesta arriba en el segundo tiempo, Beccacece mandó a la cancha a Thiago Almada para intentar torcer la historia con su desparpajo habitual. Sin embargo, la mayor curiosidad se encontraba en el banco de suplentes: con la pechera de relevo y esperando su oportunidad, aparecía un jovencísimo Julián Álvarez, que recién empezaba a sumar sus primeros minutos en River.

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El enganche de Boca Gonzalo Maroni había adelantado a la "Albiceleste" a los 36 minutos, pero los ingleses, con el actual mundialista Marc Guehi como titular dieron vuelta el marcador en el complemento, gracias a un tanto de Ian Poveda y un gol en contra de Nehuén Pérez. Más allá de la derrota, aquel "amistoso olvidado" en tierras inglesas terminó sirviendo como enseñanza para una camada de futbolistas que hoy camina por la elite del fútbol mundial.

CAPITÁN. Nehuén Pérez terminó en el piso, pero era el líder de esa defensa, que compartía con Balerdi, Medina y Francisco Ortega. CAPITÁN. Nehuén Pérez terminó en el piso, pero era el líder de esa defensa, que compartía con Balerdi, Medina y Francisco Ortega. @TheFA

Inglaterra 2: William Crellin, Steve Sessegnon, Lewis Gibson, George McEachran, Joel Latibeaudiere, Marc Guehi, Ian Poveda-Ocampo, Morgan Gibbs-White, Danny Loader, Callum Hudson-Odoi, Callum Wright. (Ingresaron Conor Gallagher, Stephen Walker, Jake Vokins y Timothy Eyoma).

DT: Neil Dewsnip

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Argentina 1: Manuel Roffo, Nehuén Pérez, Leonardo Balerdi, Aaron Molinas, Facundo Colidio, Gonzalo Maroni, Carlos Matías Rosales, Facundo Medina, Franco Camargo, Francisco Ortega, Tomas Chancalay. (Ingresaron Lautaro Morales, Santiago Sosa, Enzo Cabrera, Francisco Álvarez y Thiago Almada. Julián Álvarez no tuvo minutos).

DT: Sebastián Beccacece.

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