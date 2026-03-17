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Así está Carlos Bilardo a los 88 años: las fotos de su festejo con los campeones del mundo

Ruggeri, Burruchaga y otros históricos acompañaron al ex DT en un cumpleaños cargado de emoción.

Carlos Bilardo Carlos Bilardo
Hace 2 Hs

Carlos Bilardo cumplió 88 años este lunes y lo celebró con un festejo íntimo en su casa, rodeado de afectos y figuras que marcaron su historia en el fútbol argentino. El encuentro, cargado de emoción, reunió a varios campeones del mundo y personas muy cercanas al “Doctor”.

Entre los presentes estuvieron Claudia Villafañe, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga y Ricardo Giusti, quienes compartieron un momento especial junto al entrenador que llevó a la Selección argentina a la gloria en el Mundial de México 1986.

Fue justamente Ruggeri quien mostró parte de la celebración a través de sus redes sociales, con un mensaje lleno de cariño: saludó a su “maestro” y recordó su legado dentro y fuera de la cancha, reflejando el vínculo que mantiene con quien fue su DT.

Así está Carlos Bilardo a los 88 años: las fotos de su festejo con los campeones del mundo

El festejo se dio en un contexto particular, ya que Bilardo atraviesa un delicado estado de salud que su entorno maneja con total hermetismo. Desde hace años, el exentrenador permanece bajo el cuidado de su familia y profesionales.

Una lucha silenciosa

Desde 2017, Bilardo enfrenta el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica que afecta el funcionamiento del cerebro. A pesar de ese cuadro, continúa acompañado por sus seres queridos, en un entorno íntimo donde el afecto y el reconocimiento siguen siendo protagonistas.

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