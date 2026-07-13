Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección

Antes de que Lionel Messi pateara un penal frente a Egipto, un joven ubicado detrás del arco comenzó a gritar, saltar, agitar los brazos e incluso a ladrar para intentar distraerlo. Cuando el capitán argentino falló el remate, el influencer celebró como si hubiera marcado un gol. Días después volvió a aparecer en un partido de la Selección, esta vez con la camiseta "albiceleste", decidido a "mufar" al equipo de Lionel Scaloni. Detrás de esas escenas hay un nombre que millones de usuarios conocen: IShowSpeed.