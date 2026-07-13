Argentina vs. Inglaterra: la recomendación de la FET para los comercios tucumanos este miércoles

No sería la primera vez que se adopta una modalidad especial por un juego del equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi como principal figura. En el encuentro de octavos de final frente a Egipto, los comercios que habitualmente trabajan con horario cortado atendieron al público hasta las 12. De ese modo, adelantaron el cierre de sus puertas para que trabajadores y clientes pudieran seguir el partido.