Mundial 2026

Argentina vs. Inglaterra: la recomendación de la FET para los comercios tucumanos este miércoles

El encuentro ante el seleccionado europeo genera una expectativa especial por la rivalidad histórica. La propuesta para los locales de la provincia.

Zona comercial en el microcentro de la capital. LA GACETA
Zona comercial en el microcentro de la capital. LA GACETA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La FET recomendó a comercios de Tucumán atender en horario corrido de 9 a 15 este miércoles por el partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026.
  • La propuesta busca que empleados y clientes sigan el crucial partido. Ya se aplicaron esquemas similares previamente en la provincia, como durante el encuentro ante Egipto.
  • Esta iniciativa consolida una tendencia de adaptación comercial en Tucumán ante eventos deportivos masivos, buscando equilibrar la actividad económica con el interés social.
Resumen generado con IA

La Federación Económica de Tucumán (FET) recomendó a los comercios de la provincia adoptar un horario corrido de atención este miércoles 15 de julio, de 9 a 15, con motivo del partido que disputarán las selecciones de Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad propuso que los locales comerciales concentren su actividad durante la mañana y primeras horas de la tarde. El mensaje, acompañado por la consigna "¡Juega Argentina!", invita a los comerciantes a adecuar sus horarios en el marco de uno de los encuentros más esperados del certamen.

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El duelo entre Argentina e Inglaterra despierta una expectativa especial por la histórica rivalidad futbolística entre ambos seleccionados. El encuentro corresponde a la fase eliminatoria del Mundial 2026 y definirá cuál de los dos equipos avanzará a la final del torneo.

La propuesta de la FET puede ser tomada como referencia por numerosos comercios tucumanos en jornadas de alta convocatoria deportiva, especialmente cuando juega la Selección argentina.

A la recomendación formulada por la Federación Económica de Tucumán se sumó este lunes la Sociedad de Empleados y Obreros de Comercio (SEOC) de Tucumán, que confirmó un esquema especial de atención para el miércoles 15 de julio, con motivo de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

A través de un comunicado firmado por su secretario general, Serafín Páez, el sindicato informó que el horario sugerido para los comercios será de 9 a 15, con el objetivo de que "todos los compañeros y compañeras empleados de comercio y la sociedad en general puedan disfrutar del partido y alentar a nuestro equipo".

 De esta manera, tanto la entidad empresaria como el sindicato coincidieron en recomendar una jornada de atención reducida para facilitar que trabajadores, comerciantes y clientes puedan seguir el encuentro que disputará la Selección argentina en busca de un lugar en la final del Mundial.

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No sería la primera vez que se adopta una modalidad especial por un juego del equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi como principal figura. En el encuentro de octavos de final frente a Egipto, los comercios que habitualmente trabajan con horario cortado atendieron al público hasta las 12. De ese modo, adelantaron el cierre de sus puertas para que trabajadores y clientes pudieran seguir el partido.

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