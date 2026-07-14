De Vido y José López fueron condenados a cinco años de prisión por el caso Skanska

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José López, fueron condenados a cinco años de prisión en el marco del juicio oral por el caso Skanska. El fallo representa un hito judicial al tratarse de la resolución de la primera gran causa de corrupción que estalló durante la gestión kirchnerista. Los ex funcionarios, quienes eran los máximos responsables de la obra pública en el período investigado, siguieron la lectura del veredicto de forma virtual desde sus respectivos lugares de detención: De Vido desde su arresto domiciliario por razones de salud en Zárate, y López desde el penal de Ezeiza.